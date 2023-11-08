سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

تداولت بعض الصفحات الجماهيرية الخاصة بمشجعي نادي الزمالك فيديو غير واضح نسبيا يضم أشخاص تشبه ثنائي النادي الموقوف احمد فتوح و مصطفى الزناري ترقص وتغني مع بنات يرتدين الهوت شورت .

فيديو يكشف الحقيقة

ورغم حصول صدى البلد على الفيديو الا انه حرصا منه على خصوصية اللاعبين إذا كان يتعلق بهم بالفعل كما يتردد ، لم ولن ينشر الفيديو حرصا على الاداب العامة.

وارجعت الجماهير هذا الفيديو الى خروج الثنائي ومعهما محمد صبحي حارس الزمالك ليلة مباراة زد للسهر وهو ما يخالف تعليمات المعسكر خاصة ان المباراة في اليوم التالي ، والتي على اثرها تم ايقاف الثلاثي وعرضهم للبيع.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة فيديو أحمد فتوح والزناري .. تابع الفيديو جراف التالي: