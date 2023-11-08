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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فيديو جراف

سهرة فتوح والزناري تشعل السوشيال ميديا.. ما حقيقة الأمر/ فيديو جراف

تداولت بعض الصفحات الجماهيرية الخاصة بمشجعي نادي الزمالك فيديو غير واضح نسبيا يضم أشخاص تشبه ثنائي النادي الموقوف احمد فتوح و مصطفى الزناري ترقص وتغني مع بنات يرتدين الهوت شورت .

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

 

فيديو يكشف الحقيقة

 

ورغم حصول صدى البلد على الفيديو الا انه حرصا منه على خصوصية اللاعبين إذا كان يتعلق بهم بالفعل كما يتردد ، لم ولن ينشر الفيديو حرصا على الاداب العامة.

 

وارجعت الجماهير هذا الفيديو الى خروج الثنائي ومعهما محمد صبحي حارس الزمالك ليلة مباراة زد للسهر وهو ما يخالف تعليمات المعسكر خاصة ان المباراة في اليوم التالي ، والتي على اثرها تم ايقاف الثلاثي وعرضهم للبيع.

ولمتابعة المزيد حول حقيقة فيديو أحمد فتوح والزناري .. تابع الفيديو جراف التالي:

فيديو غير واضح أحمد فتوح مصطفى الزناري ترقص وتغني الهوت شورت

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