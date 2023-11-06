مقطع مثير .. السوشيال ميديا تشتعل بفيديو منسوب لسهرة فتوح والزناري

تداولت بعض الصفحات الجماهيرية الخاصة بمشجعي الزمالك فيديو غير واضح نسبيا يضم أشخاص تشبه ثنائي النادي الموقوف احمد فتوح ومصطفى الزناري ترقص وتغني مع بنات يرتدين الهوت شورت



ورغم حصول صدى البلد على الفيديو الا انه حرصا منه على خصوصية اللاعبين إذا كان يتعلق بهم بالفعل كما يتردد ، ولن ينشر الفيديو حرصا على الاداب العامة.

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وارجعت الجماهير هذا الفيديو الى خروج الثنائي ومعهما محمد صبحي حارس الزمالك ليلة مباراة زد للسهر وهو ما يخالف تعليمات المعسكر خاصة ان المباراة في اليوم التالي ، والتي على اثرها تم ايقاف الثلاثي وعرضهم للبيع.

وفي سياق اخر ، أكد الإعلامي محمد شبانة، أن سخرية أحمد فتوح لاعب الزمالك من قرارات مجلس الإدارة غير مقبولة تمامًا، مشيرا إلى أنه لو كان يريد توضيح وجهة نظره والدفاع عن نفسه، عليه توضيح ذلك.

وقال شبانة في تصريحات عبر برنامجه بوكس تو بوكس الذي يبث عبر قناة etc: "فتوح من ناشئين نادي الزمالك واكتسب مكانة كبيرة كونه واحد من أبناء النادي، وسخريته عبر حسابه على وسائل التواصل الاجتماعي من قرار للمجلس أمر غير مقبول تماما".

وأضاف: "من حق فتوح أن يسرد الأحداث والحقائق كاملة، وتوتر العلاقة مع الزمالك ليست وليدة اللحظة الحالية ومع المجلس الجديد، ولكن الأزمة بدأت منذ فترة طويلة خلال وجود المجلس السابق".

وواصل: "يجب أن يخرج فتوح لسرد كافة التفاصيل إذا كان يريد توضيح الحقائق، لكن سخرية اللاعب أمر لا يليق باللاعب أو بنادي الزمالك كقلعة رياضية كبيرة".

وأشار إلى أن فتوح يمتلك عروضا من مصر وخارجها، ولديه فرص كبيرة وهو لازال صغير في السن وقد يواصل مشواره لمدة عشر سنوات قادمة، ولكن هناك ثوابت أيضا في الأندية الكبيرة لا تقبل المساس بها.

وأتم: "تصريحات وكيل فتوح كانت تؤكد أنه قريب من تجديد عقده وتم الاتفاق مع حسين لبيب من قبل الانتخابات، وكانت الأمور قبل أسبوع تقترب من الحسم، لكن حدث صدام أنهى كل شئ".