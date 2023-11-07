عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

تجميد أحمد فتوح لآخر الموسم وإلغاء فكرة بيعه| تفاصيل

صدى البلد

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد فتوح سيظل مجمدا في نادي الزمالك لنهاية الموسم، رغم أنه كان قريبا من تجديد عقده مع النادي، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يرحل بنسبة كبيرة خلال شهر يناير المقبل.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنت أرى أن مطالب فتوح لتجديد عقده مبالغ فيها كثيرًا، واللاعب سيخسر شارة قيادة الفريق لسنوات طويلة، وسيخسر أيضا مكانه في منتخب مصر".

وأضاف: "قد يكون ما حدث من مصلحة فريق الزمالك وجماهير النادي، ولذلك موقف النادي واعلان عرض فتوح للبيع قرار مثالي".

وزاد: "شيكابالا لم يجلب بطولات كثيرة لنادي الزمالك، ولكن مواقف اللاعب دائما لمصلحة النادي".

وأكمل: "أي لاعب في مصر يمكن تعويضه بسهولة، خصوصا في ظل عدم وجود فوارق فنية كبيرة بين اللاعبين المصريين، ورقميًا من الوارد أن يكون هناك لاعب جديد يفيد النادي أكثر من أحمد فتوح".

وأتم: "محمد صبحي لا يوجد فارق بينه وبين أي حارس ناشئ خصوصا أنه يقدم مستوى متواضعا مع الفريق منذ بداية الموسم، والفريق قد يتعاقد مع حارس مرمى مع عواد  إضافة لتصعيد حراس من قطاع الناشئين، ومن الأساس كنت أتمنى عدم تجديد عقد صبحي".

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

مجلس الزمالك برئاسة حسين لبيب ينعي نجم الأهلي

400 جنيه رسميًا في يوم|تحرك سعر الذهب مجددا.. وعيار 21 الآن مفاجأة

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

لماذا أمر رسول الله بإغلاق باب الحمام عند النوم وخاصة في الليل؟

«العلبة رخصت 24 جنيها»| مفاجأة سارة بشأن أسعار السجائر رسميا

السوشيال ميديا تشتعل بفيديو مثير منسوب لسهرة فتوح والزناري

طيران الاحتلال يدمر مسجد صلاح الدين الأيوبي

رسميا.. إعلان رسوم امتحانات 2024 لطلاب الإعدادية والثانوية العامة و الدبلومات الفنية

ترشيحاتنا

المقاومة الفلسطينية تعلن تدمير 27 آلية عسكرية إسرائيلية خلال يومين

جاكرتا ترد على اتهام إسرائيل باستخدام مستشفى إندونيسيا بغزة لإطلاق صواريخ

الأرصاد تكشف موعد انخفاض درجات الحرارة

إندونيسي لزوار أحد المولات: بطيخة لفلسطين و100 ألف روبية لإسرائيل|شاهد رد الفعل

روسيا: تصريحات المسئولين الإسرائيليين بشأن موقفنا غير مقبولة

برا وبحرا وجوا.. قوات الاحتلال تواصل قصفها على غزة لليوم الـ32


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القرار رسمي والتطبيق اليوم| القائمة الكاملة لأسعار السجائر الجديدة بعد إضافة ضريبة الجدول

منعتها بلدها من السفر للعلاج فمنحتها إيطاليا الجنسية.. من هي الطفلة إندي؟

مأساة تضرب هوليوود.. وفاة ممثل شهير و3 من أبنائه في حادث أليم

كيف تنسين شخصا نال إعجابك بشدة وتحلمين به زوجا؟

فيديو

سلاح فعال.. الشركات الداعمة للاحتلال تتكبد خسائر فادحة| فيديوجراف

خيبة أمل.. والد انجلينا جولى يهاجمها بسبب دعمها لفلسطين.. اعرف التفاصيل

يخضع للجلسة الثانية من الكيماوي .. تطورات الحالة الصحية للدكتور هاني الناظر

أسرتها استشهدت .. فنانة سورية تعلن تعرض عائلتها لقصف الاحتلال بغـ..زة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

ندى عصام

ندى عصام تكتب : تحت المجهر

اﻟﻤﺰﻳﺪ