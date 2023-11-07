تجميد أحمد فتوح لآخر الموسم وإلغاء فكرة بيعه| تفاصيل

أكد أحمد عيد عبدالملك نجم الكرة المصرية السابق، أن أحمد فتوح سيظل مجمدا في نادي الزمالك لنهاية الموسم، رغم أنه كان قريبا من تجديد عقده مع النادي، مشيرًا إلى أن اللاعب لن يرحل بنسبة كبيرة خلال شهر يناير المقبل.

وقال عبدالملك في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "كنت أرى أن مطالب فتوح لتجديد عقده مبالغ فيها كثيرًا، واللاعب سيخسر شارة قيادة الفريق لسنوات طويلة، وسيخسر أيضا مكانه في منتخب مصر".

وأضاف: "قد يكون ما حدث من مصلحة فريق الزمالك وجماهير النادي، ولذلك موقف النادي واعلان عرض فتوح للبيع قرار مثالي".

وزاد: "شيكابالا لم يجلب بطولات كثيرة لنادي الزمالك، ولكن مواقف اللاعب دائما لمصلحة النادي".

وأكمل: "أي لاعب في مصر يمكن تعويضه بسهولة، خصوصا في ظل عدم وجود فوارق فنية كبيرة بين اللاعبين المصريين، ورقميًا من الوارد أن يكون هناك لاعب جديد يفيد النادي أكثر من أحمد فتوح".

وأتم: "محمد صبحي لا يوجد فارق بينه وبين أي حارس ناشئ خصوصا أنه يقدم مستوى متواضعا مع الفريق منذ بداية الموسم، والفريق قد يتعاقد مع حارس مرمى مع عواد إضافة لتصعيد حراس من قطاع الناشئين، ومن الأساس كنت أتمنى عدم تجديد عقد صبحي".