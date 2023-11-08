أستاذ قانون: جيش الاحتلال يركز على قصف المستشفيات لإجبار الفلسطينيين على التهجير

قال الدكتور نمير نسيبة، أستاذ قانون دولي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على استهداف المدنيين، وقطاع غزة بالتحديد من خلال المنشآت المدنية سواء المدارس أو المستشفيات أو المنازل، وهو يستهدف كل قطاعات الحياة داخل غزة.

وأضاف "نسيبة"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن جيش الاحتلال يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من منازلهم من مدينة غزة إلى الزحف جنوب غزة في المرحلة الحالية، وذلك كما كُتب في وثيقة تم تسريبها من وزارة المخابرات الإسرائيلية هي أحد السيناريوهات هي البدء في التهجير لجنوب غزة، ومن ثم بعدها إلى مصر.

واستكمل أستاذ القانون الدولي، أن جيش الاحتلال يجعل من مدينة غزة المحروقة مدينة أشباح، إذ أنهم يقومون بقصف أحياء كاملة داخل قطاع غزة على مدار الفترة الماضية، موضحا أن الاحتلال يركز على المستشفيات بشكل كبير، ويهدف إلى ضرب المستشفيات التي أصبحت ملاجئ للمواطنين طلبًا للأمان، ويحاول ترويع المدنيين للزحف ناحية الجنوب والخروج من غزة.

وأوضح، أن ما يقوم به جيش الاحتلال هو تطهير عرقي واضح، ويركز على المدنيين بشكل كبير، ويسعى لتغيير الوضع الديموغرافي داخل قطاع غزة مثلما يفعلون دائما.