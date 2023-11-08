عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

أستاذ قانون: جيش الاحتلال يركز على قصف المستشفيات لإجبار الفلسطينيين على التهجير

قطاع غزة
قطاع غزة

قال الدكتور نمير نسيبة، أستاذ قانون دولي، إن جيش الاحتلال الإسرائيلي يركز على استهداف المدنيين، وقطاع غزة بالتحديد من خلال المنشآت المدنية سواء المدارس أو المستشفيات أو المنازل، وهو يستهدف كل قطاعات الحياة داخل غزة. 

وأضاف "نسيبة"، خلال مداخلة هاتفية مع قناة "تن"، أن جيش الاحتلال يهدف إلى تهجير الفلسطينيين قسرًا من منازلهم من مدينة غزة إلى الزحف جنوب غزة في المرحلة الحالية، وذلك كما كُتب في وثيقة تم تسريبها من وزارة المخابرات الإسرائيلية هي أحد السيناريوهات هي البدء في التهجير لجنوب غزة، ومن ثم بعدها إلى مصر. 

واستكمل أستاذ القانون الدولي، أن جيش الاحتلال يجعل من مدينة غزة المحروقة مدينة أشباح، إذ أنهم يقومون بقصف أحياء كاملة داخل قطاع غزة على مدار الفترة الماضية، موضحا أن الاحتلال يركز على المستشفيات بشكل كبير، ويهدف إلى ضرب المستشفيات التي أصبحت ملاجئ للمواطنين طلبًا للأمان، ويحاول ترويع المدنيين للزحف ناحية الجنوب والخروج من غزة. 

وأوضح، أن ما يقوم به جيش الاحتلال هو تطهير عرقي واضح، ويركز على المدنيين بشكل كبير، ويسعى لتغيير الوضع الديموغرافي داخل قطاع غزة مثلما يفعلون دائما. 

جيش الاحتلال قطاع غزة إستهداف المدنيين جيش الاحتلال الإسرائيلي الفلسطينيين

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

هدايا الحكومة للمصريين| شقق للإيجار بـ 1200 جنيه.. وطرح 130 ألف وحدة سكنية| الشروط والتفاصيل

مفاجأة غير متوقعة| اعتراف فتوح بتحقيقات الزمالك.. وهذه حقيقة تعاقدة مع الأهلي

توجيه رئاسي برعاية النابغين..الحكومة توافق على إلحاق طالب بـ"السادس الابتدائي" للدراسة بعلوم دمياط

تحركت بنسبة 33%.. أسعار السجائر الجديدة بعد الزيادة وهذا ما حدث للشعبية

خسائر فادحة للاحتلال.. بيان عاجل من أبو عبيدة بشأن الحرب في غزة

صفقة المبادلة| لاعبين من الأهلي مقابل عمر كمال.. فيوتشر يطلب والأحمر يفكر

موضوعات متعلقة

أستاذ علاقات دولية: إسرائيل ستحاول إعطاء انطباع أنها حققت إنجازات على الأرض بغزة

محلل سياسي فلسطيني: جيش الاحتلال يروج أن الحرب حُسمت في غزة وهذا خاطئ

عوض تاج الدين: 90% من الأدوية يتم تصنيعها داخل مصر

بعد أزمته مع الزمالك.. بيراميدز يتحرك للتعاقد مع أحمد فتوح ومحمد صبحي.. تفاصيل

مش هيتباع.. سيف زاهر يفجر مفاجأة مدوية بشأن أزمة أحمد فتوح مع الزمالك

أخبار التوك شو| طلب عاجل من أحمد موسى وتحذير للأرصاد.. وتفاصيل حول مخطط إسرائيل الجديد لتهجير الفلسطينيين

محلل سياسي: للرئيس السيسي فضل كبير في تغيير موقف أمريكا بشأن فلسطين

باحث: نتنياهو يحاول استغلال الدين لإنقاذ نفسه سياسيا

ترشيحاتنا

كيف تصدى قرار الحكومة لتقلبات الأسعار وشراء السبائك الذهبية؟.. برلمانية تجيب

لمدة يومين.. طفلة تصل مشيا إلى جنوب غزة بعد استشهاد أسرتها بالكامل

البيت الأبيض: 600 أمريكي سيخرجون من غزة خلال الساعات القادمة

البيت الأبيض: القوات الإسرائيلية ستبقى في غزة للاطمئنان على الأوضاع الأمنية

بالأسماء.. الجريدة الرسمية تنشر قرار السيسي بتعيين نواب لرئيس مجلس الدولة

سي إن إن: ذهول لدى بعض المسئولين الأمريكيين جراء صور لشهداء غزة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول عصير الدوم المطحون ؟

مفاجأة غير متوقعة| اعتراف فتوح بتحقيقات الزمالك.. وهذه حقيقة تعاقدة مع الأهلي

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

طريقة عمل البرجر دون فول صويا

فيديو

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

عاجل.. إسرائيل تستخدم أسلحة محرمة دوليا ضد غزة ولبنان..شاهد

تفاصيل شروط وأسعار تأشيرة عمرة الترانزيت | تغطية خاصة

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ