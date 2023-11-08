أمانة الفلاحين بالحرية المصري تناقش تنفيذ حملة الحزب لدعم السيسي في الانتخابات الرئاسية

عقدت أمانة الفلاحين بحزب الحرية المصري، برئاسة العمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين، والدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد، اجتماعا بمقر الأمانة العامة للحزب، وذلك لاستعراض خطة الحزب للفترة المقبلة في دعم الرئيس عبد الفتاح السيسي في الانتخابات الرئاسية، وتعزيز نسب المشاركة وحث المواطنين على النزول للإدلاء بأصواتهم في هذا الاستحقاق الهام.



واستعرض بيومي خلال اللقاء، حملة الحزب " مسيرة ومسار" لدعم ترشيح عبدالفتاح السيسي رئيسا للجمهورية، وخطة الحملة وتنفيذها مع الأمانات المركزية وأمانات النوعية بالحزب، والوقوف خلف القيادة السياسية ودعم الرئيس عبد الفتاح السيسي، في اتخاذ القرارات المناسبة في حفظ الأمن القومي المصري.

كما استعرض الطبنجي، خطة الأمانة وعرض مشكلات المزارعين خلال الفترة المقبلة وكذلك ماذا ستقدم أمانة الفلاحين المركزية، سواء على الجانب الداخلي والخارجي للأمانة وتوصيل صوت الفلاح والمزارع للجهات والهيئات المسؤولة.

كما ناقش الطبنجي، دعم القيادة السياسية، وتنفيذ خطة الدولة، في إطار التنمية التنمية المستدامة والتنمية الزراعية 2030، و الزراعة التعاقدية، ومساندة الدولة نحو تنفيذ المشاريع القومية، لزراعة القمح في الأراضي الصحراوية.



جاء هذا بحضور الدكتور أحمد بيومي، الأمين العام المساعد بالحزب، والعمدة محمد الطبنجي، أمين الفلاحين بالحزب، و عدد من أعضاء الأمانة وهم أحمد ابودهب ، والحاج عادل ابو تيج، ومحمد صلاح صالح، وعنتر عبد السيد، و أحمد شعبان، وصابر عبد السيد.