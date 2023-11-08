قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في احراز هدف لكل منهما في الوقت الاضافي ، بعد ان انتهى الوقت الاصلي 1-1 .

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل يتم اللجؤ لركلات الترجيح ا، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في نصف نهائئ كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الاخير الهدف الاول لفريقه في الشوط الأول.

وكان الحكم احمد الغندور قد أشهر الطرد الثاني لفريق بيراميدز بعد طرد جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بعد اعتراضه على قراراته بعد مطالبته بضربة جزاء لفريقه.

وجاء الطرد الثاني للاعب بيراميدز احمد توفيق نتيجة دخوله في كرة مشتركة بعنف مع يوسف اوباما لاعب الزمالك ، ليحصل على الانذار الثاني في اللقاء وبالتالي طرد من المباراة.