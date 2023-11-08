التأهل لنهائي الكأس .. مكاسب كبيرة للزمالك بعد الفوز على بيراميدز

أكد أمير عزمي مجاهد نجم نادي الزمالك السابق، أن الفريق الابيض حقق فوزًا رائعا على بيراميدز، وروح اللاعبين كانت رائعة، كما شارك عدة أسماء كانت بعيدة تمامًا عن الظهور مع الفريق منذ فترة طويلة للغاية، كما يجب الإشادة بالمدرب معتمد جمال الذي تعامل جيدًا مع المباراة.

وقال مجاهد في تصريحات عبر برنامج بوكس تو بوكس: "محمد عواد تألق كثيرا في المباراة، ورغم ذلك فأن فيستون مايلي مهاجم بيراميدز أهدر عدة فرص، لكن الزمالك حقق عدة مكاسب من المباراة، ولم يحبط مطلقًا رغم تقدم بيراميدز في أكثر من مناسبة".

وأضاف: "التوفيق عامل مهم في كرة القدم، وكان حليف الجماهير واللاعبين، كما أن النظام والعدل والانضباط من العوامل المهمة، كما أن هناك دعم جماهيري غير مسبوق في المدرجات، وكان هناك تشجيع مستمر للاعبين والجهاز الفني، الجمهور لم يصمت طوال الـ120 دقيقة".

وتابع: "يجب النظر إلى الإيجابيات التي خرج بها الزمالك من المباراة، مع إصلاح بعض الأخطاء، ومحمد عبدالشافي قدم مستوى جيد وكان يلعب بقوة حتى آخر دقيقة، وعندما يشارك في ظروف صعبة لا يتأثر رغم عامل السن وعدم اكتمال لياقته البدنية، هو من اللاعبين المميزين بالنسبة لي، وعاد من الاعتزال من أجل مساندة زملائه".

وأكمل: "سامسون اكينيولا كان موفقًا في المباراة، ولم يحصل على فرصة كبيرة في الفترة الماضية لكن تسجيله لهدف اليوم في بيراميدز سيكون له تأثير إيجابي عليه في المرحلة المقبلة، واللاعب كانت تحركاته جيدة وأعتقد أن لديه امكانيات يريد تقديمها للزمالك".

وواصل: "يجب منح سامسون فرص خلال الفترة المقبلة، واللاعب عندما شارك في وقت صعب ظهر بمستوى طيب".

وأضاف: "مواجهة الأهلي والزمالك تكون مختلفة، ومعنويات اللاعبين تكون مختلفة أيضا، والنهائي صعب دائما والنسب متساوية بين القطبين 50/50، والفوز الصعب الذي تحقق اليوم، سيفيد الزمالك في المرحلة المقبلة".

وأتم: "بيراميدز أهدر العديد من الفرص، والتوفيق يكون له عامل كبير، ومن الصعب أن يتحمل باتشيكو مسئولية الخسارة كاملة، فالمدرب لن يتحمل أخطاء اللاعبين، لكن أي مدرب من الوارد أن يدفع بلاعب يغير الأمور ويحتاج لعامل التوفيق، ومن وجهة نظري فخري لاكاي يمتلك سرعات وأفضل من فيستون مايلي".