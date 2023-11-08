هذا الفوز برعاية الزمالك .. تعليق مثير من إبراهيم فايق بسبب بيراميدز

علق الإعلامي إبراهيم فايق علي فوز الزمالك بنصف نهائي كأس مصر أمام بيراميدز



وكتب إبراهيم فايق عبر حسابه الشخصي علي تويتر :"عزيزي الزملكاوي هذا الفوز برعاية الزمالك أولا وبطعم المبادئ القرارات التربوية.. فعليك أن تبتسم".



فاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأسمصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأسمصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في احراز هدف لكل منهما في الوقت الاضافي ، بعد ان انتهى الوقت الاصلي 1-1 .

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيلدونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل يتم اللجؤ لركلات الترجيح ا، لحسم المتأهللمواجهة الأهلي في النهائي