محمولا على الأعناق.. احتفال لاعبي الزمالك بعواد بعد الفوز على بيراميدز

بعد تصديه لركلة جزاء مصطفى فتحي وصعود الزمالك لنهائي الكأس، احتفل لاعبو نادي الزمالك والمشجعين في المدرجات بالحارس محمد عواد.

واحتفل محمد عواد مع الجمهور بعد أن ساهم في تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر.

عواد: لاعبو الزمالك مروا بظروف صعبة

وقال محمد عواد إن لاعبي الفريق الأول مروا بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، واجتاز اللاعبون عددا من الصعوبات خلال الموسم ونصف الماضيين، والجميع لديه الرغبة في إسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة، وتقديم الأفضل لإسعاد الجماهير.

الزمالك يفوز على بيراميدز

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي ، بعد ان انتهى الوقت الأصلي 1-1 .

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل يتم اللجوء لركلات الترجيح ا، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في نصف نهائي كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الأخير الهدف الاول لفريقه في الشوط الأول.

وكان الحكم احمد الغندور قد أشهر الطرد الثاني لفريق بيراميدز بعد طرد جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بعد اعتراضه على قراراته بعد مطالبته بضربة جزاء لفريقه.

وجاء الطرد الثاني للاعب بيراميدز احمد توفيق نتيجة دخوله في كرة مشتركة بعنف مع يوسف أوباما لاعب الزمالك ، ليحصل على الإنذار الثاني في اللقاء وبالتالي طرد من المباراة.