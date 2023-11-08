عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

محمولا على الأعناق.. احتفال لاعبي الزمالك بعواد بعد الفوز على بيراميدز

صدى البلد

بعد تصديه لركلة جزاء مصطفى فتحي وصعود الزمالك لنهائي الكأس، احتفل لاعبو نادي الزمالك والمشجعين في المدرجات بالحارس محمد عواد. 

 

واحتفل محمد عواد مع الجمهور بعد أن ساهم في تأهل الزمالك إلى نهائي كأس مصر. 

عواد: لاعبو الزمالك مروا بظروف صعبة 

وقال محمد عواد إن لاعبي الفريق الأول مروا بظروف صعبة خلال الفترة الأخيرة، واجتاز اللاعبون عددا من الصعوبات خلال الموسم ونصف الماضيين، والجميع لديه الرغبة في إسعاد الجماهير خلال الفترة المقبلة، وتقديم الأفضل لإسعاد الجماهير.

أغرب مباراة | فرج عامر يعلق على فوز الزمالك أمام بيراميدز

هذا الفوز برعاية الزمالك .. تعليق مثير من إبراهيم فايق بسبب بيراميدز

الزمالك يفوز على بيراميدز 

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الإضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للأبيض للمرة الثالثة.

 

ونجح الفريقين في إحراز هدف لكل منهما في الوقت الإضافي ، بعد ان انتهى الوقت الأصلي 1-1 .

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الإضافي للقاء بالتعادل  يتم اللجوء لركلات الترجيح ا، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.

 

ونجح بيراميدز في تسجل الهدف الاول في مرمى الزمالك في نصف نهائي كأس مصر من اسيست عالمي لوليد الكارتي لتصل الكرة لفيستون ماييلي ويسجل الأخير الهدف الاول لفريقه في الشوط الأول.

 

وكان الحكم احمد الغندور قد أشهر الطرد الثاني لفريق بيراميدز بعد طرد جيمي باتشيكو المدير الفني لبيراميدز بعد اعتراضه على قراراته بعد مطالبته بضربة جزاء لفريقه.

وجاء الطرد الثاني للاعب بيراميدز احمد توفيق نتيجة دخوله في كرة مشتركة بعنف مع يوسف أوباما لاعب الزمالك ، ليحصل على الإنذار الثاني في اللقاء وبالتالي طرد من المباراة.

مصطفى فتحي نادي الزمالك الزمالك محمد عواد بيراميدز الزمالك وبيراميدز

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية غدًا

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

حادث سيتي ستارز.. القصة الكاملة لـ سقوط مهندس من الطابق الخامس| فيديو

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

موضوعات متعلقة

أغرب مباراة | فرج عامر يعلق على فوز الزمالك أمام بيراميدز

تعليق مثير من إبراهيم سعيد بعد فوز الزمالك على بيراميدز

ترشيحاتنا

استشهاد 30 فلسطينيا في قصف إسرائيلي استهدف منزلين بمخيم جباليا شمالي غزة

أفضل موبايل شاومي متوسط للشباب في 2023

مفاجأة في الذهب.. تعرف على الأسعار اليوم الخميس 9-11-2023

لو خريج حقوق أو شرطة..كيفية التقدم لوظيفة مندوب مساعد بهيئة قضايا الدولة

بالدنمارك.. اقتحام ملعب مباراة مانشستر يونايتد وكوبنهاجن لمناصرة القضية الفلسطينية.. شاهد

اتحرش بيا وقلعني الحجاب .. تطور صادم في مشاجرة ابنة هبة قطب بمول شهير


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ماذا يحدث لجسمك عند تناول الذرة المشوى؟

كيف اكتشف الفيزيائي رونتجن الأشعة السينية؟.. تفاصيل مدهشة

داخل مقبرة فرعونية.. العثور على أول سيدة تصاب بـ ورم نادر للغاية

له فوائد عديدة.. كيف تستخدمين الثوم لبشرتك؟

فيديو

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

بكره الكلمة دي.. إليسا تثير الجدل بتصريح عن الإنجاب |فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ