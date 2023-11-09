عامر حسين: مباراة الزمالك وبيراميدز خرجت بشكل أكثر من رائع

أكد عامر حسين المشرف على لجنه المسابقات بالاتحاد المصري لكرة القدم، أن مباراة الزمالك وبيراميدز في كأس مصر، ظهرت بمستوى رائع على كل المستويات سواء فنية أو التزامًا من اللاعبين والجماهير.

وتابع حسين خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي أمير هشام عبر برنامجه "+90" على قناة النهار: "الحضور الجماهيري كان أكثر من رائع، وبكل تأكيد نسعى لامتلاء المدرجات ولكن البداية ستكون من المشجعين".

وأضاف عامر حسين: "نهائي كأس مصر سوف تكون يوم 13 مارس المقبل، بسبب ازدحام الأجندة الدولية ومشاركة الأهلي في كأس العالم للأندية وبطولة كأس الأمم الإفريقية".

واختتم المشرف على لجنه المسابقات: "هناك أجندة في شهر 11 ثم بطولة كأس العالم للأندية ثم السوبر المصري في الإمارات ثم مباراة في الدوري، بالإضافة إلى 45 يومًا بطولة كأس الأمم الإفريقية في كوت ديفوار، وهو السبب حول إقامة نهائي كأس مصر بعد 5 أشهر تقريبًا".