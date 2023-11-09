سفير فلسطين بالقاهرة: الاحتلال دمر كل شيء.. وغزة أصبحت بلا حياة|فيديو

كشف السفير دياب اللوح السفير الفلسطيني لدي القاهرة، تفاصيل جديدة عن الأوضاع في قطاع غزة خلال المرحلة الماضية.

وقال " السفير الفلسطيني "، خلال مداخلة هاتفية لبرنامج " أخر النهار "، عبر فضائية " النهار "، والذي يقدمه الإعلامي، تامر أمين ، مساء اليوم الأربعاء، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي يقصف كل شيء في قطاع غزة بلا استثناء.

وأشار السفير الفلسطيني ، إلى أنه خلال الساعات الماضية نسمع كلام كثير حول وقف عملية اطلاق النار من قبل جانب الاحتلال الإسرائيلي ، والعمل علي تسهيل ادخال المساعدات الإنسانية ولكن نري تصعيد وتعمد من قبل الجانب الإسرائيل في وقف اطلاق النار وإدخال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة.

وتابع السفير الفلسطيني بالقاهرة، أن إسرائيل تتحدث عن الممر الإنساني في الوقت التي تقصف في إسرائيل كل مكان بما فيهم الممر الإنساني الذي يتحدثون عليه.

وتساءل اللوح، قائلا: كيف نتفاوض علي أسير موجود لدي المقاومة الفلسطينية وهو متواجد تحت قصف الجيش الإسرائيلي الذي لا يتوقف طوال اليوم، مردفا الي أن هناك تجارب عديدة تم فيها تبادل للأسري بين الجانب الفلسطيني والإسرائيلي.



واستطرد السفير، أن فرنسا تقوم بدور جيد في هذه الأزمة التي يعشها الشعب الفلسطيني منذ السابع من أكتوبر الماضي، لافتا أي أن الرئيس الفرنسي دعا الفترة الماضية لعقد مؤتمر باريس لحل الأزمة الحالية في قطاع غزة والسعي لوقف اطلاق النار ، وإدخال المساعدات الإنسانية.

ونوه سفير فلسطيني بالقاهرة ، إلى أن سكان فطاع غزة والتي يصل عدهم لأكثر من2.3 مليون مواطن يعيثون أصعب الأوقات بسبب قطع الكهرباء والمياه ونقص الوقود، بالإضافة الي أن جيش الاحتلال دمر كافة شبكات الكهرباء وشبكات الصرف الصحي والمياه حتي أصبح قطاع غزة بلا حياة.