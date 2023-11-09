البلوجر مريم محسن تحكي تفاصيل وفاة شاب قفزا بمول سيتي ستارز

عرضت البلوجر مريم محسن تفاصيل وفاة شاب بمول سيتي ستارز

وقالت مريم محسن :"انا في ستي استارز دلوقتي. وحصل ان انا سمعت حاجة بتتهبد وفي بني ادم اتقتل قدامي حالا انا ما اعرفش هواتقتل ما اعرفش هو انتحر ما اعرفش هو نط.

بس انا مش فاهمة ليه ببص لقيت في ترابيزه تحت مكسرة ببص لقيت واحد راجل كبير شاب اوخر التلاتينات او اخر الاربعينات نازل ميتدماغه مش موجوده دم في كل حته الناس كلها اتسرعت واحنا مش عارفين ".





تفاصيل حادث سيتي ستارز

وتباشر النيابة العامة في القاهرة، التحقيقات في حادث سيتي ستارز، حيث صرحت بدفن جثمان الشاب المتوفي عقبصدور تقرير الصفة التشريحية الخاص به والوقوف على أسباب الوفاة، كما طلبت التحفظ على كاميرات المراقبة داخلالمول الشهير، وأيضا تحريات المباحث حول حادث سيتي ستارز.





وتستمع النيابة العامة في القاهرة، لأقوال شهود العيان في حادث سيتي ستارز، وكذلك أقوال أفراد الأمن المعنيينبالحراسة داخل المول التجاري الشهير، وطلبت تقرير عن فحص كاميرات المراقبة وما نتج عنه، وأيضا فحص الهاتفالمحمول الخاص بالمتوفي والوقوف على المكالمات الأخيرة التي أجراها والاستماع لأفراد أسرته لكشف ملابسات حادثسيتي ستارز.