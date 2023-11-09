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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

اعرف أفضل موبايل آيفون للشراء في البلاك فرايداي

اعرف أفضل موبايل
اعرف أفضل موبايل آيفون للشراء في البلاك فرايداي

يواجه الكثير من راغبي شراء هواتف آيفون حيرة كبيرة عن قرار شراء هاتف جديد خاصة خلال الفترة المقبلة مع بدأ عروض “البلاك فرايداي” والتي تحصل فيها الهواتف على تخفيضات كبيرة أكثر من أي وقت في العام. 

 

ومع إطلاق شركة أبل لهواتفها المميزة iPhone 15 مثل أشهر قليلة، مما يزيد الضغط على راغبي الشراء، بشراء iPhone 15 أو الطرز الأقدم iPhone 14، ولكن يرى كثير من الخبراء أن أفضل قرار سيكون اختيار طراز أقدم. 

 

وبحسب موقع Trusted Reviews فإنه في هذه الحالة ستكون سلسلة هواتف iPhone 14 هي الخيار الأمثل لأنها تقترب كثيرا من هواتف iPhone 15 ولكن مع فارق سعري ملحوظ بدرجة كبيرة. 

 

وتعد سلسلة هواتف iPhone 14 من أفضل الهواتف التي تم تقديمها حيث تضم كاميرا رائعة وعمر بطارية جيد جدا وجميع مزايا iOS، كما سيكون السعر فرصة كبيرة عند المقارنة مع iPhone 15  الأحدث.   

 

وكانت شركة أبل قد أعلنت عن الأسعار الرسمية لهواتف iPhone 15  في منتصف شهر سبتمبر الماضي، وجاءت الأسعار في السوق العالمية كالتالي : 

  

iphone 15 بسعر 799 دولارًا أمريكيًا.

iphone 15 Plus بسعر 899 دولارًا.

iphone 15 Pro بسعر 999 دولاراً.

iphone 15 Pro Max بسعر 1199 دولاراً.

 

 

 

 

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