متحدث الخارجية الأمريكية: مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية يكون بيد الفلسطينيين.. فيديو

قال سامويل ويربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الأمريكية، إن مستقبل قطاع غزة والضفة الغربية يجب أن يكون في يد الفلسطينيين وليس أمريكا أو الاتحاد الأوروبي أو أي طرف آخر.





وأضاف سامويل ويربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الامريكية، خلال مداخلة ببرنامج "يحدث في مصر"، على قناة "MBC مصر"،: "حتى الان الولايات المتحدة لا تتحدث عن أي هدنة في غزة وصعب نتحدث عن هدنة بين دولة ومجموعة إرهابية".

وأشار: "بدانا في التواصل مع إسرائيل منذ الساعات الأولى من هجوم حماس.. وأي دولة لها الحق في الدفاع عن نفسها وإسرائيل كذلك"، لافتا إلى أن مصر نفسها عانت من الإرهاب وواجهته.

وأوضح سامويل ويربيرج، المتحدث الإقليمي للخارجية الامريكية،: "لدينا أهمية لايصال المساعدات الإنسانية لقطاع غزة وكذلك إطلاق سراح الرهائن".