الخارجية الأمريكية تشكر مصر وقطر على جهودهما في إطلاق سراح الرهائن

وجهت مساعدة وزير الخارجية الأمريكي للشرق الأدنى باربرا ليف، اليوم الأربعاء، الشكر إلى كل من مصر وقطر على جهودهما في إطلاق سراح الأسرى لدى المقاومة الفلسطينية.

وأكدت ليف أن أولويات أمريكا القصوى إطلاق سراح الرهائن لدى المقاومة الفلسطينية.

وتابعت، مساعدة وزير الخارجية الأمريكي لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، أن هناك عملا جديا لعدم امتداد الصراع إلى الضفة الغربية بعد محادثات أجراها وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن مع الرئيس الفلسطيني محمود عباس أبو مازن.

وذكرت وكالة شهاب الفلسطينية في وقت سابق، أن أعداد شهداء العدوان الإسرائيلي علي غزة ارتفع الي أكثر من 10700 شهيدٍ جرّاء القصف المستمر منذ 7 أكتوبر في فلسطين.

وتواصل قوات الاحتلال الإسرائيلي عدوانها علي قطاع غزة لليوم ال 33 علي التوالي حيث أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية في قطاع غزة تمكنها من إخراج 172 جريحا ومرافقا عبر معبر رفح البري للعلاج خارج قطاع غزة منذ مطلع نوفمبر الجاري.