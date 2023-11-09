مدرب الزمالك السابق: باتشيكو أهدانا الفوز على بيراميدز

علق أسامة نبيه، مدرب نادي الزمالك الأسبق، على الفوز أمام بيراميدز، عبر برنامج “اللعيب” مع الإعلامي مهيب عبد الهادي.

وقال: “الزمالك أحق بالفوز وكانت لديه دوافع حفزته على ذلك، وباتشيكو ايضاً ساهم بهذا الفوز”.

وفاز الزمالك على بيراميدز بركلات الترجيح بعد أن قدم الفريقين متعة كروية بالتقدم والتعادل 3-3 ، في نصف نهائي كأس مصر ، ليتأهل لنهائي كأس مصر أمام الأهلي لنكون على موعد مع قمة كروية جديدة بين القطبين .

وكان بيراميدز قد نجح للمرة الثالثة في التقدم على الزمالك عن طريق محمد حمدي الظهير الايسر في نصف نهائي كأس مصر بالوقت الاضافي للقاء ، ثم تعادل ناصر منسي للابيض للمرة الثالثة.

ونجح الفريقين في احراز هدف لكل منهما في الوقت الاضافي ، بعد ان انتهى الوقت الاصلي 1-1 .

وكان الزمالك قد نجح في العودة للقاء في الوقت الاصلي بعد تسجيله التعادل في الوقت بدل الضائع ، عن طريق نبيل دونجا في شباك بيراميدز ، وفي حالة انتهاء الوقت الاضافي للقاء بالتعادل يتم اللجؤ لركلات الترجيح، لحسم المتأهل لمواجهة الأهلي في النهائي.