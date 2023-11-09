امرأة وساعة.. بيع لوحة لبيكاسو عمرها 90 سنة بمبلغ خيالي

أعلنت دار مزاد سوذبيز في نيويورك بالولايات المتحدة، بيع لوحة "امرأة وساعة" للفنان الشهير بابلو بيكاسو بمبلغ مذهل يتجاوز 113 مليون جنيه إسترليني، هو ثاني أعلى سعر يحققه الفنان على الإطلاق.

اشترى اللوحة شخص مجهول حتى الآن، ووفقا لهيئة الإذاعة البريطانية، تأتي عملية البيع بهذا المبلغ تأكيدا على قيمة الفنان الإسباني الراحل وأعماله الفنية الاستثنائية.

وتجسد هذه اللوحة تصوير ”ماري تيريز والتر“، العارضة الفرنسية وحبيبة بيكاسو، التي كانت مصدر إلهام له وواحدة من أهم رموزه الفنية.

كانت علاقتهما معقدة ومليئة بالأسرار، حيث كان بيكاسو متزوجًا في ذلك الوقت، وقد تم تصوير والتر في العديد من اللوحات العارية التي أصبحت أعمالًا فنية معروفة ومحبوبة على نطاق واسع.

يتميز بيكاسو كفنان بأسلوبه المبتكر والمميز في الرسم، حيث استخدم تقنيات متنوعة مثل الفن التكعيبي والتعبيري في أعماله.

لوحة امرأة وساعة

تعد لوحة "إمرأة وساعة" واحدة من أبرز أعمال بيكاسو وكان قد رسمها عام 1932، وتم تقدير قيمتها بمبلغ 120 مليون دولار قبل المزاد، وامتلكتها سابقا الراحلة ”إيميلي فيشر لانداو“.

ملهمة بيكاسو

كانت والتر، المعروفة باسم "ملهمة بيكاسو الذهبية"، تبلغ من العمر 17 عامًا عندما التقت ببيكاسو البالغ من العمر 45 عامًا في باريس، ودخل الزوجان لاحقًا في علاقة سرية عندما كان لا يزال متزوجًا من أولجا خوخلوفا، راقصة الباليه الأوكرانية.

أصبح والتر موضوعًا للعديد من لوحات بيكاسو، بما في ذلك لوحة Femme Nue Couchee (امرأة عارية مستلقية) عام 1932، والتي بيعت مقابل 67.5 مليون دولار في مزاد عام 2022.

وكانت أغلى لوحة لبيكاسو بيعت في مزاد هي Les Femmes d'Alger (نساء الجزائر)، والتي بيعت بمبلغ 179.3 مليون دولار في مزاد كريستي في عام 2015.