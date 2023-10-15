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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السيطرة على حريق لوحة كهرباء مدرسة بأسيوط.. صور

السيطرة على حريق
السيطرة على حريق لوحة كهرباء مدرسة بأسيوط

اندلع حريق محدود في لوحة كهرباء بمدرسة سميح السعيد بمدينة أسيوط دون وقوع خسائر بشرية.

تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط إخطارا من غرفة عمليات النجدة، يفيد اندلاع حريق بمدرسة سميح السعيد بحي السادات دائرة قسم أول أسيوط.

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انتقل إلى موقع الحادث ضباط القسم الإسعاف، وقوات الحماية المدنية، وتبين من المعاينة والفحص نشوب حريق في لوحة كهرباء داخل المدرسة وامتدت النيران إلى إحدى الغرف وقامت قوات الحماية المدنية بفصل التيار الكهربائي وتمكنت من السيطرة على الحريق قبل أن يمتد إلى باقي المدرسة، وتحرر محضر بالواقعة وجار العرض على النيابة العامة.

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