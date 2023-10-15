مصرع صبي وإصابة شقيقته في انهيار منزل بأسيوط

لقى طفل مصرعه، بينما أصيبت شقيقته، اليوم الأحد، إثر انهيار منزل عليهما بمركز أبنوب بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط، اخطارًا من مأمور مركز شرطة أبنوب يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بانهيار منزل قديم ووجود حالة وفاة ومصاب، وانتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارتي إسعاف لمحل البلاغ.



وتبين مصرع الطفل "حازم. خ.ن"، 4 أعوام، وإصابة شقيقته "ريتاج" 7 أعوام، ونقلت الجثة إلى ثلاجة المستشفى تحت تصرف النيابة العامة، فيما نقل المصابة إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.