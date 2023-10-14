مصرع شخصين وإصابة 6 آخرين في حادث إنقلاب سيارة بأسيوط

لقي شخصان مصرعهما وأصيب 6 آخرين في حادث انقلاب سيارة ربع نقل كانت تقلهم بالطريق الصحراوي الغربي ناحية قرية العتامنة بمركز منفلوط في أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار مدير أمن أسيوط اخطارا من مأمور مركز شرطة منفلوط يفيد ورود بلاغا من غرفة عمليات النجدة بوقوع حادث انقلاب سيارة ربع نقل بمدخل قرية العتامنة الغربي ووجود وفيات ومصابين.



إنتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص انقلاب سيارة ربع نقل رقم 4765 ى د ج مما أسفر عن مصرع " مصطفى. ي. إ" 26 عاما، و " محمود. م. م" 24 عاما، مقيمان قرية كوم بوها وتم نقلهما إلى مشرحة مستشفى منفلوط المركزي، بينما أصيب كلا من " أحمد. ع. إ" 19 عاما، و " كريم. ك . ع" 13 عاما، و " جمال . ج. م" 34 عاما، و " مصطفى. ض. ن" 21 عاما، و " عمر. ض. ن" 15 عاما، و" حمادة . م. ع" 20 عاما مقيمين جميعا قرية كوم بوها منفلوط وتم نقلهم إلى مستشفى أسيوط الجامعي، تحرر محضر بالواقعة وجاري العرض على النيابة العامة.