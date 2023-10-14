مصرع وإصابة 4 أشخاص في إطلاق نار أمام مدرسة بأسيوط

لقي شخصان، اليوم السبت مصرعها، وأصيب آخران إثر إطلاق النيران عليهم أمام مدرسة بمركز البداري بمحافظة أسيوط.



تلقى اللواء وائل نصار، مدير أمن أسيوط، اخطارًا من مأمور مركز شرطة البداري، بورود بلاغ من الأهالي يفيد بمقتل شخصين واصابة اثنين آخرين جراء إطلاق الأعيرة النارية عليهم.

انتقل إلى موقع الحادث ضباط المركز والاسعاف وتبين من المعاينة والفحص مقتل ” أيمن.م. س” مدير مدرسة، و ” أسامة . أ. ع” موظف بالصحة مصرعها على الفور، وأصيب كلا من “منتصر .ض” مدرس و”دياب .م.أ” سائق توكتوك، وذلك على اثر اطلاق اعيرة نارية عليهم صباح اليوم أمام مدرسة العقال البحري الثانوية.

تم نقل جثث المتوفين لمستشفى البداري المركزي وجاري نقلهم لمستشفى أسيوط الجامعي بناء على قرار النيابة، ونقل المصابين لمستشفى أسيوط الجامعي لتلقي العلاج.



ويكثف رجال مباحث البداري جهودهم لمعرفة ملابسات الحادث وضبط الجناة، وتباشر النيابة العامة التحقيقات.