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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

حوادث

السجن المشدد 3 سنوات لـ شخص عثر بحوزته على مواد مخدرة بأسيوط

متهم
متهم

عاقبت الدائرة الثالثة بمحكمة جنايات أسيوط ، شخص بالسجن المشدد 3 سنوات وغرامة 10 آلاف جنيه لاتجاره وتعاطيه الحشيش ومادة الهيروين المخدر بمركز أسيوط .

صدر الحكم برئاسة المستشار سامح سعد طه رئيس المحكمة وعضوية المستشارين حسن سعيد داود نائب رئيس المحكمة و أسامة عبد الهادي عبد الرحمن عضو المحكمة وأمانة سر خميس محمود و محمد العربي .

تعود وقائع القضية رقم 11253 لسنة 2023 جنايات مركز أسيوط إلى ورود معلومات للنقيب أحمد جمال معاون مباحث مركز شرطة أسيوط تفيد قيام المتهم " صبري . م . س " بالتعاطي والاتجار في المواد المخدرة .

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وبتقنين الإجراءات القانونية قاد النقيب أحمد جمال قوة من الشرطة السريين تحت إشراف العقيد محمود بدوي رئيس فرع المنطقة المركزية بإدارة البحث الجنائي و المقدم عمر عبد العظيم رئيس مباحث مركز أسيوط استهدفت مكان تواجد المتهم .

وفور وصول القوة شاهدوا المتهم يقوم باستنشاق جوهر الهيروين المخدر من بين يديه ، على الفور حاصرته قوات الأمن وتمكنت من ضبطه قبل محاولته الهرب وبتفتيشه عثر بحوزته على 32 قطعة لجوهر الحشيش المخدر ولفافة بداخلها مادة الهيروين ومبلغ مالي و2 هاتف محمول .

وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط اعترف بحيازته اقر بحيازته المواد المخدرة وانه كان يتعاطى مادة الهيروين المخدر .

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