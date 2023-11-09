لمحبي الأكلات الفلسطينية.. طريقة عمل فطائر السبانخ بالسماق بمذاق رائع

إذا كنت من محبي الأكلات الفلسطينية، فلا يوجد ألذ من فطاير بعجينة خفيفة مع حشوة لذيذة برشة السماق، من ألذ الوصفات وحشوات فطائر يمكنك تحضيرها وتقديمها لأسرتك.

إليك مكوناتها وأسهل طريقة عمل فطائر السبانخ الفلسطينية الهشة بالسماق.



طريقة عمل الفطائر الفلسطينية بالسبانخ والسماق:



المقادير:

‏- 4 كوب دقيق

‏- ¼ 2 كوب زيت

‏- 2 كوب بصل أخضر مفروم

‏- 3 ملعقة كبيرة سمسم

‏- 1 ملعقة صغيرة حبة البركة

‏- ½ ملعقة صغيرة دبس فلفل

‏- ملح - حسب الرغبة

‏- فلفل أحمر - حسب الرغبة

‏- كمون - حسب الرغبة

‏- ماء للعجن - حسب الحاجة



طريقة التحضير:

في وعاء نضع الدقيق والبصل الأخضر والملح والكمون والفلفل الأحمر ودبس الفلفل والسمسم وحبة البركة ونخلطهم جيداً.

ثم نضيف زيت الزيتون ونبدأ بعملية العجن حتى تشرب المكونات الزيت تماماً.

ثم بعدها نضيف الماء بالتدريج و نكمل العجن حتى نحصل على القوام المطلوب .

نقسم العجينة الى كرات متساوية وندهنها بالزيت ثم نغطيها ½ ساعة لترتاح العجينة .

بعد ذلك نفرد كل كرة بالنشابة ونضعهم في صينية مدهونة بالزيت.

ونضعهم بالفرن على درجة حرارة 200 في الأسفل ثم في الأعلى.

عندما تنضج نخرجها من الفرن ونقدمها في طبق التقديم.