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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

الشباب السعودي في مهمة سهلة اليوم أمام الرائد لتحسين مركزه بدوري روشن

صدى البلد


يُنتظر أن يُقدم فريق الشباب أداءً مثيرًا كضيف على فريق الرائد في مباراة مهمة تجمعهما اليوم الخميس على ملعب نادي التعاون الجديد، ضمن الجولة الثالثة عشرة من الدوري السعودي للمحترفين "دوري روشن".

الفوز في هذا اللقاء يعني للشباب الاقتراب من المناطق المؤهلة للمسابقات القارية، في ظل ابتعاده الحالي عن المراكز المتقدمة في جدول الترتيب

فريق الشباب يحتل المركز العاشر بـ 15 نقطة من 12 مباراة، حقق انتصارات في أربع مباريات، تعادل في ثلاث وخسر خمس مباريات.

أما فريق الرائد، فهو في المركز الثامن عشر والأخير بسبع نقاط من 12 مباراة، حيث حقق انتصارًا وحيدًا، وتعادل في ثلاث مباريات وخسر ثماني مباريات. يعاني الرائد في قاع الترتيب وسيسعى جاهدًا لتحقيق نتيجة إيجابية باستخدام دعم الجماهير وأرضية الملعب للفوز الثاني وللخروج من منطقة الهبوط.

تشكيلة الشباب المتوقعة أمام الرائد:

  • حراسة المرمى: كيم جيو
  • الدفاع: متعب الحربي، حسان تمبكتي، سانتوس، فواز الصقور
  • الوسط: إيفر بانيجا، كريتشوفياك، هتان باهبري، آرون
  • الهجوم: كارلوس جونيور، كاراسكو

موعد مباراة الرائد والشباب في الدوري السعودي:

من المقرر أن تُقام مباراة الرائد والشباب في الدوري السعودي للمحترفين اليوم الخميس، الموافق 9 نوفمبر، على ملعب نادي التعاون الجديد.

ومن المقرر أن تنطلق المباراة في تمام الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة.

ستُبث المباراة عبر قناة SSC sport HD1 وسيكون التعليق عليها من قبل عبدالله الحربي.

 

الدوري السعودي للمحترفين الدوري السعودي دوري روشن فريق الشباب كارلوس جونيور

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