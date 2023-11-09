الأمن يشن حملات مكبرة لضبط الخارجين عن القانون بالمحافظات

واصلت أجهزة وزارة الداخلية جهودها لمكافحة الجريمة بشتى صورها ومواصلة الحملات الأمنية المكثفة لإستهداف وضبط حائزى ومتجرى المواد المخدرة والأسلحة النارية والذخائر غير المرخصة وضبط المحكوم عليهم الهاربين من تنفيذ الأحكام.

قام قطاع الأمن العام برئاسة اللواء محمود ابو عمره مساعد وزير الداخلية بمُشاركة الأجهزة الأمنية بمديريات أمن (أسيوط - أسوان - دمياط) بتوجيه حملات أمنية بعدد من دوائر أقسام ومراكز الشرطة .

أسفرت جهودها عن ضبط (53) قضية سلاح نارى.. ضُبط خلالهم (17 بندقية آلية- 25 بندقية خرطوش- 19 فرد محلى - عدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة (53 متهم لـ 38 منهم معلومات جنائية")

كما تم ضبط (11) قضية "إتجار" فى المواد المخدرة.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 1,370 كيلو جرام- كمية من مخدر الهيروين وزنت 1,250 كيلو جرام- كمية من مخدر الشابو- عدد من الأقراص المخدرة) بحوزة (15 متهم لـ 12 منهم معلومات جنائية) وتنفيذ (534) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن أسوان تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 7,200 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 4 كيلو جرام – كمية من مخدرى "الهيروين، الشابو"- 3 فرد محلى وطلقتين) بحوزة 8 متهمين لـ 4 منهم معلومات جنائية وتنفيذ (838) حكم قضائى متنوع.

وفى مديرية أمن دمياط تم ضبط (4) قضايا "إتجار" فى المواد المخدرة والأسلحة النارية.. ضُبط خلالهم (كمية من مخدر الحشيش وزنت 8 كيلو جرام – كمية من مخدر البانجو وزنت 10 كيلو جرام – كمية من مخدر الهيدرو وزنت 9,500 كيلو جرام– كمية من مخدر الهيروين- 2 فرد محلى وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة) بحوزة 4 متهمين لـ 3 منهم معلومات جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية ، وجارى إستمرار الحملات الأمنية.