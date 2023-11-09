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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

حادث مأساوي في كوريا الجنوبية.. رجل يفقد حياته بسبب سوء فهم روبوت

روبوت
روبوت

في حادث مأساوي يلقي بظلاله على صناعة الروبوتات في كوريا الجنوبية، تم سحق رجل حتى الموت على يد روبوت بعد أن فشل في التمييز بينه وبين صناديق الطعام التي كان يتعامل معها.

 وقع الحادث الأليم عندما كان الموظف، البالغ من العمر أربعين عامًا، يقوم بتفقد الروبوت في إحدى شركات تصنيع الروبوتات.

وفقًا لوكالة أنباء يونهاب الكورية الجنوبية، فإن الحادث وقع عندما ارتبك الرجل بسبب علبة خضراوات، ما أدى إلى أن تمسكه الذراع الآلية وتدفع جسده بقوة نحو الحزام الناقل، وتسببت في سحق وجهه وصدره بشكل مروع.

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تم نقل الموظف إلى المستشفى على الفور، إلا أنه لفظ أنفاسه الأخيرة في وقت لاحق نتيجة للإصابات البالغة التي تعرض لها. 

وفقًا للتقارير، كان الروبوت المتسبب في الحادث مسئولًا عن رفع صناديق الفلفل ونقلها على المنصات.

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وأضافت الوكالة أن الرجل كان يقوم بفحص عمليات استشعار الروبوت قبل تشغيله التجريبي في مصنع فرز الفلفل بمقاطعة جيونج سانج الجنوبية. 

كان من المقرر إجراء الاختبار في 6 نوفمبر، ولكن تم تأجيله لمدة يومين بسبب مشاكل في مستشعر الروبوت.

وفيما يتعلق بالحادث المأساوي، أكدت الشرطة أنها بدأت تحقيقاتها لتحديد الأسباب الدقيقة والمسئوليات المحتملة المتعلقة بالحادث.

هذه ليست المرة الأولى التي يقع فيها حادث مشابه يتعلق بروبوت في كوريا الجنوبية، إذ تعرض رجل آخر لإصابات خطيرة بعد أن حاصره روبوت في مصنع لتصنيع السيارات.

 وفي حادث آخر، أمسك روبوت بإصبع صبي صغير وكسره خلال بطولة للشطرنج في روسيا.

إصابات استشعار الروبوتات

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