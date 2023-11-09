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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

في 3 خطوات.. تخلص من سموم الكبد سريعا

الكبد
الكبد

يهدف التخلص من سموم الكبد إلى التخلص من السموم الموجودة في الجسم عن طريق البول أو البراز أو العرق، في كثير من الأحيان، يتم إجراء التطهير بعد الاستخدام لفترة طويلة لأدوية معينة أو بعد عدة أيام من الإفراط في تناول الطعام. 

يمكن أن يساعد التخلص من السموم أيضًا في منع أو علاج المشكلات الصحية مثل دسباقتريوز، والسكري من النوع 2، وأمراض المناعة الذاتية، والألم العضلي الليفي، والتعب، والحساسية.

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للتخلص من سموم الكبد، من المهم الحفاظ على نظام غذائي غني بالفواكه والخضروات، يمكن لبعض أنواع الشاي أيضًا أن تساعد في هذه العملية، مثل الشاي الأخضر ، يجب عليك أيضًا إزالة الأطعمة المصنعة من نظامك الغذائي، وكذلك السكر المكرر، والتأكد من تناول كمية كافية من السوائل

زنجبيل

الزنجبيل هو نوع من الجذور المستخدمة في الأنظمة الغذائية للتخلص من سموم الكبد بسبب احتوائه على كميات عالية من المواد المضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، هذه تساعد على الهضم وتساعد على تطهير الجسم. يمكن للزنجبيل أيضًا حماية الكبد من التلف الناتج عن استخدام الأدوية على المدى الطويل، يمكن استخدام الزنجبيل في الشاي أو في العصائر أو السلطات أو الصلصات.

خضروات
تحتوي الخضروات مثل البروكلي وكرنب بروكسل والجزر والثوم والفلفل والقرنبيط والخضروات الورقية مثل السبانخ على نسبة عالية من فيتامين ج والبيتاكاروتين والألياف والماء، تحتوي هذه العناصر الغذائية على وظائف مضادة للالتهابات ومضادات الأكسدة، أثناء اتباع نظام غذائي للتخلص من سموم الكبد، يجب أن تهدف إلى تناول 8 إلى 10 حصص من الخضار يوميًا للمساعدة في التخلص من السموم من الجسم.

الكبد سموم الكبد زنجبيل الشاي مضادات الأكسدة

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