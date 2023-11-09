عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

6 آلاف سائح يزورون مدينة أبوسمبل

آلاف سائح يزورون
آلاف سائح يزورون مدينة أبوسمبل

قال أحمد مسعود كبير مفتشي آثار أبو سمبل بأسوان  إن معبدي رمسيس الثاني، ونفرتاري جنوب أسوان،شهدا انتعاشة سياحية كبيرة بوصول أكثر من 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية مع انطلاق الموسم السياحي الجديد .

وأضاف مسعود - في بيان اليوم /الخميس / - أن الأفواج السياحية وصلت إلى جنوب أسوان عبر رحلتي طيران بمطار أبو سمبل الدولي، و3 بواخر نيلية عبرت بواسطة مياه النيل ببحيرة ناصر، بالإضافة إلى 412 حافلة وأتوبيس سياحي عبر الطريق البري الدولي "أسوان – أبو سمبل".


وأوضح أن إدارة المعبد ومنطقة آثار أبو سمبل قامتا بتقديم المساعدة للسائحين وتسهيل دخول الزوار الأجانب إلى المواقع الأثرية وتوفير سيارات جولف لكبار السن وغيرهم ؛لنقلهم من بوابات الدخول إلى ساحة المعبدين، وتقديم المساعدات الأخرى لراحة السائحين .


ومن جانبهم ، استمتع السائحون بجولة سياحية داخل معابد أبو سمبل والتي تضم معبدي الملك رمسيس الكبير وزوجته الملكة نفرتاري، والمنحوتين بجبل مطل على بحيرة السد العالي مباشرة، ويحتويان على تماثيل عملاقة بواجهة وداخل المعبدين للملك رمسيس الثاني، والتي تحكي رحلة بطولاته العسكرية وقداسته في العبادة المصرية القديمة.

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

حذفه سريعا.. جيش الاحتلال الإسرائيلي يقع في خطأ ويعلن تعليق عملياته البرية في غزة

مفاجأة مدوية للاعبي الزمالك بعد الفوز على بيراميدز

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

محمود فوزي: حملة السيسي تخاطب جميع المصريين خاصة الشباب الأغلبية في المجتمع

سعر فولكس فاجن طوارق في السعودية

بيراميدز أمام الزمالك غير الأهلي.. ما هو سر تفوق الفارس الأبيض؟

حلمي النمنم: مقاومة المحتل واجب وطني وغير ذلك يعتبر خيانة.. شاهد

استشهاد 195 من الكوادر الطبية وتوقف الخدمة داخل 18 مستشفى بغزة

وزير الري: توفير الاحتياجات المائية للمشروعات القومية الجديدة والزراعات الشتوية


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

يوم آخر بدونها.. مطربة عالمية شهيرة تعلن مقاطعتها منتجات تدعم الاحتلال الإسرائيلي

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ