6 آلاف سائح يزورون مدينة أبوسمبل

قال أحمد مسعود كبير مفتشي آثار أبو سمبل بأسوان إن معبدي رمسيس الثاني، ونفرتاري جنوب أسوان،شهدا انتعاشة سياحية كبيرة بوصول أكثر من 6 آلاف سائح من مختلف الجنسيات الأجنبية مع انطلاق الموسم السياحي الجديد .

وأضاف مسعود - في بيان اليوم /الخميس / - أن الأفواج السياحية وصلت إلى جنوب أسوان عبر رحلتي طيران بمطار أبو سمبل الدولي، و3 بواخر نيلية عبرت بواسطة مياه النيل ببحيرة ناصر، بالإضافة إلى 412 حافلة وأتوبيس سياحي عبر الطريق البري الدولي "أسوان – أبو سمبل".



وأوضح أن إدارة المعبد ومنطقة آثار أبو سمبل قامتا بتقديم المساعدة للسائحين وتسهيل دخول الزوار الأجانب إلى المواقع الأثرية وتوفير سيارات جولف لكبار السن وغيرهم ؛لنقلهم من بوابات الدخول إلى ساحة المعبدين، وتقديم المساعدات الأخرى لراحة السائحين .



ومن جانبهم ، استمتع السائحون بجولة سياحية داخل معابد أبو سمبل والتي تضم معبدي الملك رمسيس الكبير وزوجته الملكة نفرتاري، والمنحوتين بجبل مطل على بحيرة السد العالي مباشرة، ويحتويان على تماثيل عملاقة بواجهة وداخل المعبدين للملك رمسيس الثاني، والتي تحكي رحلة بطولاته العسكرية وقداسته في العبادة المصرية القديمة.