في مؤتمر باريس.. وزير الخارجية: مصر تدين حصار وتشريد مليون فلسطيني

بدأ وزير الخارجية سامح شكري ، اليوم الخميس، كلمته في مؤتمر باريس حول الأوضاع الأنسانية في غزة بشكر فرنسا على أستضافة هذا المؤتمر.

وقال شكري إن مصر تبنت منذ بداية الأزمة في السابع من أكتوبر موقف واضح يدين فيه كافة أشكال استهداف المدنيين ، واستهداف الصراع العسكري في غزة منذ ذلك الحين من قصف واستهداف عشوائي من قبل إسرائيل للمدنين الفلسطينين وأودى بحياة 10 آلاف مدني نصفهم من الأطفال.

كما تدين مصر حصار وترويع وتشريد وتهجير مليون مدني فلسطيني من أراضيهم ومنازلهم.

ولفت شكري إلى أن فتح ممر أمن لانتقال المدنين إلى جنوب غزة ليس بتطور إيجابي بل استمرار للتهجير للقانون الدولي الإنساني.

وأوضح وزير الخارجية المصري أن ما تقوم به إسرائيل يتعدى مفهوم الدفاع عن النفس.

وقال شكري أن استمرار الصمت الدولي على ما تقوم به إسرائيل من مخالفات جسيمة وانتهاكات للقانون الدولي يشير إلى وجود خلل في معايير المنطق والضمير الإنساني.



ولفت أيضاً إلى أن المفوض السامي لحقوق الإنسان أعلن كل من إسرائيل وحركة المقاومة الفلسطينية قد ارتكبوا جرائم حرب ، ألم يحن للمجتمع الدولي أيضاً أن يسمي الأمور بمسمياتها وأن يحمل كل من أقترف ذنباً مسؤولية أفعاله.

وقدم الشعب المصري من خلال المنظمات المجتمع المدني والحكومة المصرية مساعدات إنسانية تم إدخالها إلى قطاع غزة وبلغت حوالي 5400 طن، رغم التحديات الأقتصادية في حين أنه لم تصل المساعدات المقدمة من أعضاء المجتمع الدولي إلى هذه الكمية.

وأشار وزير الخارجية المصري إلى أن الإجراءات المعقدة والمتعمدة التي تفرضها إسرائيل لدخول المساعدات تزيد تدهور الأوضاع في غزة.

وتطالب مصر بأهمية وقف إطلاق الناري الفوري والمستدام وتندد بكافة الممارسات التي تهدف إلى فرض أمر واقع جديد لإجبار الفلسطينين على النزوح وتهجيرهم قسراً من أراضيهم، حيث بلغ أعداد النازحين في غزة إلى الثلث.