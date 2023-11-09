إيراداتها بالكامل لصالح أهالي غزة.. طرح أوبريت “فلسطين” لحمادة الليثي وحنان أحمد

طرح عدد من نجوم الغناء الشعبي أوبريت “يا فلسطين”، وهو العمل الذي يأتي في ظل الأوضاع الحياتية الصعبة على الشعب الفلسطيني في ظل الحرب عليهم من قبل الاحتلال الإسرائيلي من أول شهر أكتوبر الماضي .

الأغنية يشارك فيها عدد كبير من مطربي الغناء الشعبي ومنهم حمادة الليثى وحنان أحمد، أحمد عامر، محمد سلطان، عمرو سلامة، أحمد الباشا، حمزة الصغير، أسامة عوض ، يارا حبيب، حمدى إمام .

والإبريت حقق ما يقارب الربع مليون مشاهدة عقب طرحه بأيام قليلة على موقع يوتيوب وهو من كلمات سامح الكومى، الحان حمادة المهدى، توزيع نوار البحيرى، هندسة صوتية محمد جودة، مدير تصوير محمود نانسى مونتاج وإخراج أحمد تيمو .

وأكدت الجهة المنتجة للأغنية أنه سيجري تخصيص إجمالي أرباح أوبريت «يا فلسطين»، وكذلك أجور الفنانين المُشاركين، إلى أهالي غزة، تضامنًا مع الفلسطينيين .

وكانت كلمات الأغنية كالتالي..

“يافلسطين انتي لينا ومش هياخدك حد غيرنا يافلسطين مهما يحصل بكرة تاني هترجعيلنا قلبنا محروق عليكي مالي عمال يجرا ليكي مهما عملوا ومهما حاولوا ربنا معاكي وحاميكي انتي عرضي وأرضي ياللي جوا في قلوبنا تملي بكرة نتجمع في غزة وبكرة في الأقصي نصلي بناسها الطيبين مسيرها بكرة أي محنة تعدي ومن خيرها هناكل حتي لو كان رغيف هيقضي وهنعدي الظروف”.

وتابعت كلمات الاغنية “الحمد لله قد اي تحدي هتفضل عايشة فينا وحبها هيذيد كمان جوانا ولو كان مين علينا كفاية ربك هوا بس معانا وبكرة تعدي بينا لحد يوم الدين علينا امانة احنا هنفضل ديما جنبك ولا اخر عمرنا بنحبك ياما حاولو سنين واتحدوكي ومحدش في الاخر غلبك لا هنرتاح ولا قلبنا يهدا غير لما نشوف يوم في البعدا يا فلسطين مهما يحاربوكي متقوية بدم الشهداء ياما عملوا المستحيل لكن انتي واقفة في وشهم وقوية ولا قدروا في يوم عليكي وعذبوكي بمنتهي الوحشية يارب احميها ديما من نفوس سودة وكمان مؤذية هتفضل هي عايشة حتي لو هنموت في يوم ونسيبها لا اخر يوم هنفضل كلنا عايشين بنحمي ترابها وحياة رحمة ولادها من انهاردة بجد مش هنسيبها انتي علي دينك وعهدك مش هينفع حد ياخدك انتي عارفة ابنك عنيد حتي لو هيموت في أرضك” .



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