وزير دفاع إسرائيل: أمرت بهدم المباني غير المرخصة في قرى عملية القدس وسحب 750 رخصة

أفادت قناة "القاهرة الإخبارية" في نبأ عاجل أن وزير الدفاع الإسرائيلي يسرائيل كاتس أمر بهدم أي مبنى غير مرخص في القرى التي ينتمي إليها منفذو عملية القدس الأخيرة.

وقرر وزير الدفاع الإسرائيلي سحب 750 رخصة عمل وتصاريح دخول إلى إسرائيل من الفلسطينيين.

وأوضح الوزير أن هذه الإجراءات تأتي ضمن سياسة الرد على الهجمات، حيث تم تحديد هذه القرارات على خلفية العمليات الأمنية التي شهدتها المنطقة.

وأكد الوزير أن السلطات الإسرائيلية ستواصل اتخاذ خطوات صارمة ضد الأفراد والمناطق المرتبطة بالهجمات، في الوقت الذي تزداد فيه التوترات الأمنية في الأراضي الفلسطينية.