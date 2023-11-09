عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

تحمل 35 طن مواد إغاثية.. طائرة المساعدات السعودية لغزة تصل مطار العريش

طائرة المساعدات السعودية
طائرة المساعدات السعودية لغزة تحمل 35 طنًا

قال أيمن عماد مراسل "القاهرة الإخبارية" من مطار العريش، اليوم الخميس، إن طائرة مساعدات سعودية، وصلت إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، في رسالة على الهواء، أن الطائرة السعودية تحمل 35 طنًا من المساعدات إغاثية المتنوعة.

وفي وقت سابق، انطلقت قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت مصر وجهت الدعوة لجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات لمطار العريش الدولي، الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.

أيمن عماد طائرة مساعدات طائرة مساعدات سعودية قطاع غزة غزة

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

بعد دعمه لإسرائيل.. عائلة جو بايدن رئيس أمريكا أمام القضاء لهذا السبب

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

رقم صادم.. الصحة الفلسطينية تكشف عن حصيلة شهداء عدوان الاحتلال على غزة

وزير الأوقاف والمفتي يدعمان مواقف شيخ الأزهر تجاه القضية الفلسطينية

الصحة الفلسطينية : ارتفاع ضحايا العدوان الإسرائيلي إلى 10 آلاف و800 شهيد

تحمل 35 طن مواد إغاثية.. طائرة المساعدات السعودية لغزة تصل مطار العريش

أخبار التعليم| رسوم دخول امتحانات أبناؤنا في الخارج 2024 .. آخر موعد لتسجيل طلاب حقوق عين شمس بدورات المحكمة التدريبية

الجريدة الرسمية تنشر قرار تحديد مقار اللجان العامة فى الانتخابات الرئاسية 2024


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

بعد عودتها من العمرة.. نورهان تكشف حقيقة اعتزالها الفن وارتداء الحجاب

فيديو

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغنٍ شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ