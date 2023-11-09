تحمل 35 طن مواد إغاثية.. طائرة المساعدات السعودية لغزة تصل مطار العريش

قال أيمن عماد مراسل "القاهرة الإخبارية" من مطار العريش، اليوم الخميس، إن طائرة مساعدات سعودية، وصلت إلى مطار العريش تمهيدًا لنقلها إلى قطاع غزة.

وأضاف مراسل "القاهرة الإخبارية"، في رسالة على الهواء، أن الطائرة السعودية تحمل 35 طنًا من المساعدات إغاثية المتنوعة.

وفي وقت سابق، انطلقت قوافل مصرية شاملة محملة بالمساعدات الإنسانية، لدعم الشعب الفلسطيني، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي.

وكانت مصر وجهت الدعوة لجميع الدول والمنظمات الإقليمية والدولية الراغبة في تقديم مساعدات إنسانية وإغاثية إلى الشعب الفلسطيني في قطاع غزة، تخفيفًا عنه واستجابةً لمعاناته نتيجة القصف الإسرائيلي العنيف والمتواصل، إلى إيصال تلك المساعدات لمطار العريش الدولي، الذي تمَّ تحديده من جانب السلطات المصرية لاستقبال المساعدات الإنسانية الدولية من الأطراف والمنظمات الدولية المختلفة.