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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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برلمان

حزب الجيل: الرئيس السيسي الأجدر على قيادة البلاد خلال الفترة القادمة

ناجى الشهابي رئيس
ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل

قال ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، إن حزبه يهتم اهتماما كبيرا فى توعية الناخبين والإجابة لهم عن سؤال يطرح بقوة هذه الأيام لماذا يجب علينا جميعا المشاركة فى الانتخابات الرئاسية وأن نذهب فرادى وجماعات إلى صناديق الاقتراع لكي نختار المرشح الذى نثق فيه لقيادة أمور البلاد لمدة ستة سنوات قادمة تنتهى فى عام 2030.

وشدد الشهابي فى بيان صحفى له على أهمية الجانب التوعوي للمواطن المصرى، لافتا إلى أنه سيوضح للمواطن أهمية منصب رئيس الجمهورية فى الدستور المصرى الذى يجعل منه رئيسا للدولة وحكما بين السلطات الثلاثة التنفيذية والقضائية والتشريعيه بالإضافة إلى رئيس الجمهورية هو رئيس السلطة التنفيذية والقائد الأعلى للقوات المسلحة.

وأشار رئيس حزب الجيل إلى أنه بجانب ذلك فإن التحديات التى تواجهها الدولة المصرية الآن وهى تحديات خطيرة، تتطلب التدقيق فى اختيار من يقود الوطن فى هذه المرحلة ولديه القدرة على قيادة البلاد والتغلب على كل التحديات لذلك كله ولمواجهة التحديات التى تواجه الأمن القومى للبلاد.

وأكد ناجى الشهابي رئيس حزب الجيل، أن حزبه اختار المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى رئيسا البلاد فى الفترة من 2024 إلى 2030 ، موضحا أنه بحكم مؤهلات العملية والعملية وحصوله على ماجستير من أكاديمية ناصر العسكرية ثم زمالة كلية الحرب العليا أى دكتوراه فى العلوم العسكرية وإدارة الأزمات بجانب شغله مناصب عليا فى القوات المسلحة من مدير المخابرات الحربية ووزير الدفاع ثم الخبرات التى اكتسبها من خلال رئاسته الجمهورية فإن حزب الجيل يرى أن المرشح الرئاسى عبد الفتاح السيسى هو المرشح القادر على قيادة مصر والأمة العربية وهى تواجه تحديات وجودية تهدد الأمن القومى للبلاد.

ولفت إلى قيادة الرئيس السيسى الدولة المصرية فى الفترة الأخيرة منذ اندلاع العدوان الوحشى على أهلنا فى قطاع غزة واستطاعته مواجهة مخطط تصفية القضية الفلسطينية برفض مخطط التهجير القسري لاهل غزة ودفعهم للهرب من جحيم الغارات الوحشية الإجرامية لجيش الاحتلال الاسرائيلى نحو سيناء.

وأشار الشهابي إلى نجاح الرئيس السيسى فى إيصال المساعدات إلى الشعب الفلسطينى المحاصر ، مؤكد أن حماية الأمن القومى للبلاد ومواجهة مخطاطات الأعداء يتطلب من كل المواطنين وهم خلف الستارة فى أيام الاقتراع أن يسألوا أنفسهم سؤال محدد من هو من المرشحين إجدر على قيادة الدولة فى المرحلة المقبلة.

وأجاب الشهابي ستكون الإجابة بكل تأكيد الأجدر على قيادة البلاد هو الرئيس عبد الفتاح السيسى.

الانتخابات الرئاسية صناديق الاقتراع الدستور المصري رئيس الجمهورية القضية الفلسطينية

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