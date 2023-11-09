أول تعليق لـ رامي جمال عقب إلغاء الحكم بتغريمه 15 ألف دولار

وجه المطرب رامى جمال كلمة شكر وتقدير لمحاميه أشرف عبد العزيز عقب قرار محكمة استئناف القاهرة بقبول الاستئناف شكلا وموضوعا بإلغاء الحكم الصادر بتغريم جمال 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي عدنان العسيلي.

ونشر رامى جمال تفاصيل حكم محكمة استئناف القاهرة عبر صفحته على فيس بوك.

وكان المطرب رامى جمال قد تصدر فى الفترة الماضيةتريند جوجل ومواقع التواصل الإجتماعي عقب صدور محكمة شمال القاهرة الدائرة "14"، حكمًا بإلزامه بسداد 15 ألف دولار لصالح المنتج الليبي ومنظم الحفلات عدنان العسيلي، بعد أن تغيب عن حفلة تقرر إقامتها في ليبيا.