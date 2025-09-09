رابط تحميل منهج العلوم المتكاملة المقرر على الصف الأول الثانوي 2026

أتاحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إمكانية تحميل منهج العلوم المتكاملة المقرر على طلاب الصف الأول الثانوي بنظامي البكالوريا والثانوية العامة خلال العام الدراسي 2025 / 2026

ويتكون منهج العلوم المتكاملة من وحدتين الأولى بعنوان النظام البيئي المائي ، ويشمل الدروس التالية :

- الغلاف المائي على كوكب الأرض

-الخواص الكيميائية للماء

-الخواص الفيزيائية للماء

-المحاليل المائية وخواصها

-الأهمية البيولوجية للماء

-التكيفات البيولوجية للكائنات الحية في البيئة المائية

-تأثير غازات الهواء الجوي على البيئات المائية

-تأثير الضوء والاشعاع الشمسي على البيئات المائية

-تأثير الضغط المائي على الكائنات الحية

-التوازن البيئي ودور الانسان في استدامة الحياة المائية

أما الوحدة الثانية في منهج العلوم المتكاملة فهي بعنوان الغلاف الجوي ، وتضم الدروس التالية :

- مكونات وطبقات الغلاف الجوي

-التفاعلات الكيميائية في الغلاف الجوي

-العوامل الفيزيائية وتأثيرها في الغلاف الجوي

-الغلاف الجوي و دور العلم في استدامته

رابط تحميل منهج العلوم المتكاملة للصف الأول الثانوي

يمكن الآن الوصول إلى رابط تحميل منهج العلوم المتكاملة المقرر على طلاب الصف الأول الثانوي بنظامي البكالوريا والثانوية العامة خلال العام الدراسي 2025 / 2026 الفصل الدراسي الأول على موقع وزارة التربية والتعليم من خلال الضغط هنا

وأكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني أن طلاب الصف الأول الثانوي في نظامي البكالوريا المصرية والثانوية العامة في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 سوف يدرسوا نفس المواد الدراسية ، أما فيما يتعلق بالصفين الثاني والثالث الثانوي فتعد نفس المناهج التي تخضع لإطار عام ثابت عدا بعض الاختلافات البسيطة في مواد المستوى الرفيع في الصف الثالث الثانوي بشهادة البكالوريا المصرية والتي لا تتجاوز نسبتها ٢٠٪؜.

مواد الصف الأول الثانوي في البكالوريا والثانوية العامة

قالت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الأول الثانوي في سوف يدرسوا 6 مواد أساسية مضافة للمجموع وهي :

- اللغة العربية

-التاريخ المصري

-الرياضيات

-العلوم المتكاملة

- الفلسفة والمنطق

- اللغة الأجنبية الأولى

وأوضحت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، أن طلاب الصف الأول الثانوي في العام الدراسي الجديد ، سوف يدرسوا 3 مواد غير مضافة للمجموع وهي :

- التربية الدينية

-اللغة الأجنبية الثانية

-البرمجة وعلوم الحاسب

ومن جانبه نشر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، نسخ إلكترونية لمناهج الصف الأول الثانوي المقرر تدريسها في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المواد

ويمكن الآن تحميل مناهج الصف الأول الثانوي المقرر تدريسها في العام الدراسي الجديد 2025 / 2026 في جميع المواد من خلال الروابط التالية :

التعليم تنفي تخصيص مدارس لنظام البكالوريا فقط

وكانت قد نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، شائعة تخصيص مدارس لنظام البكالوريا المصرية ومدارس لشهادة الثانوية العامة ، مؤكدةً أنه أمر غير صحيح مطلقا وغير قانوني ولا توجد أي قرارات أو توجهات من الوزارة بهذا الشأن.



التعليم تنفي إجبار الطلاب على البكالوريا المصرية

كما نفت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني ، إجبار الطلاب على اختيار نظام البكالوريا ، مؤكدةً أن هذا أمر عاري تماما عن الصحة، حيث أكدت الوزارة مرارا أن القانون يكفل للطالب حق الاختيار بين نظام شهادة البكالوريا المصرية ونظام شهادة الثانوية العامة وينحصر دور المدرسة في التوعية وتوضيح تفاصيل كل نظام على أن يختار الطالب النظام المناسب له.