رئيس جامعة العريش يتفقد معهد الدراسات البيئية بالخربة

تفقد الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة العريش محافظة شمال سيناء ، العمليات الإنشائية التطورات بمقر معهد الدراسات البيئية بالخربة بمدينة بئر العبد، وقد رافقه في الجولة كلًا من: الدكتور محمود إبراهيم، عميد معهد الدراسات البيئية، والسيد أمين عام الجامعة.



وأكد رئيس جامعة العريش، خلال جولته أن تطوير منظومة التعليم الجامعي بمصر حظى باهتمام القيادة السياسية ودعم ومتابعة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء جامعات حكومية وأهلية جديدة، واستكمال التخصصات المطلوبة التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى.

الحاسبات الالية:

لافتًا، إلى أن جامعة العريش تحرص على إنشاء العديد من الكليات الجديدة مثل كلية الحاسبات والمعلومات لمواكبة وظائف المستقبل، واستحداث البرامج الدراسية التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠،

وأشاد الدمرداش، بحجم المشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها على أرض جامعة العريش.

ووجه رئيس الجامعة، خلال الجولة، على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، مؤكدًا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقًا للمواصفات المعتمدة.



وفي نهاية الجولة اجتمع الدكتور رئيس الجامعة بالعاملين بالمعهد موجهًا لهم الشكر على المجهود المبذول من أجل رفعة جامعة العريش، حيث قدم عميد المعهد والعاملين درع المعهد تكريمًا للدكتور رئيس الجامعة على دعمه الدائم للمعهد والذى حث الجميع على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.

