عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

رئيس جامعة العريش يتفقد معهد الدراسات البيئية بالخربة

رئيس جامعة العريش
رئيس جامعة العريش يزور معهد الدراسات البيئية بالخربة

تفقد  الدكتور حسن الدمرداش، رئيس الجامعة  العريش محافظة شمال  سيناء ، العمليات الإنشائية  التطورات بمقر معهد الدراسات البيئية بالخربة بمدينة بئر العبد، وقد رافقه في الجولة كلًا من: الدكتور محمود إبراهيم، عميد معهد الدراسات البيئية، والسيد أمين عام الجامعة.   
 

 

وأكد رئيس جامعة العريش،  خلال جولته أن تطوير منظومة التعليم الجامعي بمصر حظى باهتمام القيادة السياسية ودعم ومتابعة فخامة الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، وذلك من خلال إنشاء جامعات حكومية وأهلية جديدة، واستكمال التخصصات المطلوبة التي تواكب احتياجات سوق العمل المحلى والإقليمى.

 

 

الحاسبات الالية:

 

لافتًا،  إلى أن جامعة العريش تحرص على إنشاء العديد من الكليات الجديدة مثل كلية الحاسبات والمعلومات لمواكبة وظائف المستقبل، واستحداث البرامج الدراسية التي تتوافق مع الاستراتيجية الوطنية للتعليم العالي، وتتماشى مع أهداف التنمية المستدامة ورؤية مصر ٢٠٣٠، 

وأشاد الدمرداش، بحجم المشروعات الإنشائية التي يتم تنفيذها على أرض جامعة العريش.
ووجه رئيس الجامعة، خلال الجولة، على أهمية استغلال كافة منشآت الجامعة والاستفادة منها بالشكل الأمثل لخدمة الطلاب والعملية التعليمية، مؤكدًا على الالتزام بالبرنامج الزمنى وجودة التنفيذ والتشطيبات النهائية والتجهيزات اللازمة للمنشآت طبقًا للمواصفات المعتمدة.
 

وفي نهاية الجولة   اجتمع الدكتور رئيس الجامعة بالعاملين بالمعهد موجهًا لهم الشكر على المجهود المبذول من أجل رفعة جامعة العريش، حيث قدم عميد المعهد والعاملين  درع المعهد تكريمًا للدكتور رئيس الجامعة على دعمه الدائم للمعهد والذى حث الجميع على بذل المزيد من الجهد خلال الفترة القادمة.
 

txt

السبت.. قافلة طبية شاملة بقرية القسيمة في شمال سيناء

العريش جامعه معهد الدراسات البيئية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة قتـ لى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

مدبولي يتفقد أجنحة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي بـ غزة

بايدن: طلبت توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج المحتجزين

نواجه حربا كونية.. بيان عاجل من سرايا القدس بشأن أسرى الاحتلال

وقف تقديم مساعدات للنازحين بلبنان.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

فيديو

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ