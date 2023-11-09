عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

برلمان

قيادي بحزب الحرية: الرئيس السيسي ما زال متمسكا بفقه الأولويات

عيد عبد الهادى
عيد عبد الهادى

ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية له نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك دعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التي كانت تنوى إلي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال بتوجيهها لأهالي قطاع غزة، قائلا إنها مواقف إنسانية تؤكد جدية الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وأنها ما زالت تستحوذ على أولوية قصوى على أجندة القيادة السياسية.

وأضاف عبد الهادي، في بيان، أن تخفيض تكاليف الدعاية تؤكد المنهج الثابت الذي دائما ما يقوله ويعمل به الرئيس تجاه ضرورة ترشيد الإنفاق ووضعه في مكانه الصحيح، ومراعاة ظروف الدولة المصرية الراهنة في ظل توترات عدة على الجانب الاقتصادي جراء التداعيات الاقتصادية العالمية التي تمر بالعالم أجمع.

ولفت إلى أن توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تؤكد احترامه دائما وحسن تقديره للموقف في ظل كل هذه التوترات سواء على المستوى الداخلي من أزمة اقتصادية، أو خارجي ما تتعرض له المنطقة من أزمات تؤثر على عملية إرساء سبل السلم والسلام، ولعل أبرزها ما يحدث للأشقاء في فلسطين من جرائم وانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقصف المستمر الذي راح يحصد الأرواح بطرق شنيعة وبشعه تتنافى مع الأديان والأخلاق والقوانين الدولية.

وأضاف عيد عبد الهادي، أن الرئيس السيسي ما زال متمسكا بفقه الأولويات في إدارة الدولة المصرية والتزامه بكافة الوعود الخاصة بأن كل جنيه ممكن تحصيله يكون لصالح التنمية والتعمير واستكمال خطى بناء الجمهورية الجديدة.

حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي القضية الفلسطينية القيادة السياسية الدولة المصرية التداعيات الاقتصادية العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

نقل طالب بالابتدائي إلى الجامعة مباشرة| حكاية الطفل العبقري ابن دمياط.. إيه القصة؟!

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

نجم الزمالك يتدخل| فتوح يفصح عن نيته وحالة صمت بالنادي.. ماذا يحدث؟

يصل لـ11 ألف جنيه.. احسب مرتبك بعد إقرار زيادة الحد الأدنى للأجور

عائد 10 آلاف جنيه شهريًا| تعرف على تفاصيل شهادات الإدخار الجديدة.. جهز فلوسك

ترشيحاتنا

ارتفاع حصيلة قتـ لى جيش الاحتلال الإسرائيلي في قطاع غزة

مدبولي يتفقد أجنحة المبادرة الوطنية للمشروعات الخضراء الذكية

شهداء وجرحى في قصف إسرائيلي لمحيط المستشفى الإندونيسي بـ غزة

بايدن: طلبت توقف القتال 3 أيام في غزة ولمدة أطول لإخراج المحتجزين

نواجه حربا كونية.. بيان عاجل من سرايا القدس بشأن أسرى الاحتلال

وقف تقديم مساعدات للنازحين بلبنان.. لهذا السبب


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

أبيض وأسود.. درة تثير الجدل بظهورها | شاهد

45 دقيقة من الجدل.. حقيقة اختراق فوري Fawry ورد الشركة يحسم التكهنات

إطلالة كاجوال.. شيري عادل تستعرض جمالها |شاهد

بسبب قصف غزة بالمتفجرات.. تحذير صادم للعالم الهولندي: زلزال سيدمر الشرق الأوسط

فيديو

الطفل النابغة .. نقل طالب من 6 ابتدائي إلى كلية العلوم بتوجيه رئاسي «فيديوجراف»

إحالة قضية الأدوية الفاسدة لـ3 جهات وتقرير هيئة الدواء يكشف عن مفاجأة

استشهاد طفل كل 10 دقائق في غزة والتطورات صعبة| ماذا يحدث؟! فيديو

فيديوجراف| لبستلهم المموه.. مفاجأة في ظهور شيرين عبد الوهاب الأخير

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ