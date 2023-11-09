قيادي بحزب الحرية: الرئيس السيسي ما زال متمسكا بفقه الأولويات

ثمن الدكتور عيد عبد الهادي، الأمين العام المساعد بالأمانة المركزية للمجالس الشعبية والمحلية بحزب الحرية المصري، إعلان حملة المرشح الرئاسي عبدالفتاح السيسي توجيهاته بتخفيض تكاليف الدعاية الانتخابية له نظرا للظروف التي تمر بها البلاد، وكذلك دعوة كافة الأحزاب والجهات المؤيدة للحملة التي كانت تنوى إلي دعم الحملة أو التبرع لها بأموال بتوجيهها لأهالي قطاع غزة، قائلا إنها مواقف إنسانية تؤكد جدية الدولة المصرية في دعم القضية الفلسطينية وأنها ما زالت تستحوذ على أولوية قصوى على أجندة القيادة السياسية.

وأضاف عبد الهادي، في بيان، أن تخفيض تكاليف الدعاية تؤكد المنهج الثابت الذي دائما ما يقوله ويعمل به الرئيس تجاه ضرورة ترشيد الإنفاق ووضعه في مكانه الصحيح، ومراعاة ظروف الدولة المصرية الراهنة في ظل توترات عدة على الجانب الاقتصادي جراء التداعيات الاقتصادية العالمية التي تمر بالعالم أجمع.

ولفت إلى أن توجيهات المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي، تؤكد احترامه دائما وحسن تقديره للموقف في ظل كل هذه التوترات سواء على المستوى الداخلي من أزمة اقتصادية، أو خارجي ما تتعرض له المنطقة من أزمات تؤثر على عملية إرساء سبل السلم والسلام، ولعل أبرزها ما يحدث للأشقاء في فلسطين من جرائم وانتهاكات من قبل جيش الاحتلال الإسرائيلي، والقصف المستمر الذي راح يحصد الأرواح بطرق شنيعة وبشعه تتنافى مع الأديان والأخلاق والقوانين الدولية.

وأضاف عيد عبد الهادي، أن الرئيس السيسي ما زال متمسكا بفقه الأولويات في إدارة الدولة المصرية والتزامه بكافة الوعود الخاصة بأن كل جنيه ممكن تحصيله يكون لصالح التنمية والتعمير واستكمال خطى بناء الجمهورية الجديدة.