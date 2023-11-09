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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

إعلام غزة: الاحتلال ارتكب 1118 مجزرة.. وغالبية الشهداء من الأطفال والنساء

ارشيفي
ارشيفي

أعلن المكتب الإعلامي الحكومي في غزة أن قوات  الاحتلال ارتكبت 1118 مجزرة غالبية الشهداء فيها من الأطفال والنساء منذ بداية العدوان وحتى الآن.

وذكر الإعلامي الحكومي في غزة بحسب وسائل إعلام فلسطينية أن أكثر من 3 آلاف طفل من مرضى الأورام سيفقدون خدمات الرعاية الصحية بسبب استهداف المنشآت الصحية.

وكان المتحدث باسم وزارة الصحة بغزة أشرف القدرة أعلن  ان جمعية بنك الدم بمدينة غزة خرجت  عن الخدمة نتيجة الاستهداف الصهيوني المركز.

وذكر القدرة بحسب وسائل إعلام فلسطينية أن مستشفى النصر للأطفال يتعرض للاستهداف المتكرر في هذه الأثناء وحياة الأطفال والطواقم والنازحين مهددة.

وقال أيضا : لا تستطيع سيارات الإسعاف الوصول إلى مستشفى النصر للأطفال لإخلاء الإصابات بسبب الاستهداف.

كما طالب القدرة الأمم المتحدة واللجنة الدولية بالتواجد في مستشفيات الرنتيسي والنصر للأطفال وحمايتها وإفساح المجال لسيارات الإسعاف لإخلاء الجرحى.

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