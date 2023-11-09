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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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محلل سياسي : الديمقراطيون والجمهوريون بأمريكا يتفقون على الدعم الأعمى لإسرائيل

نتنياهو
نتنياهو

قال مهدي العفيفي، الباحث والمحلل السياسي وعضو الحزب الديمقراطي الأمريكي، إن المسألة الوحيدة التي يتفق عليها الحزب الجمهوري والديمقراطي في أمريكا الدعم الأعمى لإسرائيل.

وأضاف، خلال مداخلة عبر "زووم" ببرنامج "كل الزوايا" مع الإعلامية سارة حازم، المُذاع على قناة "أون"، أن الجماعات الصهونية، وهي جماعات ليست يهودية تعمل ليل نهار من أجل التحكم في السياسية الأمريكية والاعلام والاقصاد، متابعا: "الناس دي مش قاعدة تتعاطف لكن هي جماعات لها وجهين الأول للتعامل مع العرب المسلمين، والآخر هو ما رأيناه جميعا في الدعم الغير مشروط لإسرائيل ضد الفلسطينيين".


وأشار إلى أن الرئيس الأمريكي جو بايدن صرح بأنه صهيوني، ووزير الخارجية الأمريكي في زيارته الأخيرة لإسرائيل يصرح بأنه جاء إلى إسرائيل بصفته يهودي، منوها أن الأمور معقدة، ولن تحل بسهولة.


وعن المظاهرات الداعمة لفلسطين في دول الغرب وأمريكا، قال: "الضغط اللى حصل فعلا غير قليلا في مجرى الأحداث، ولكن يجب أن نعرف أن الكونجرس الأمريكي 9 أشخاص فقط ضد ممارسات إسرائيل من إجمالي 435 عضو جميعهم يدعمون إسرائيل، ولكن أي ضغط على الحكومة الأمريكية سيخفف من الضغط على الفلسطينيين".

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