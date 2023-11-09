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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

جمال العدل: فيلم مرعي البريمو مش حلو وأرض النفاق 2 مش هينجح

محمد هنيدي
محمد هنيدي

أكد المنتج جمال العدل، أنه لم يشاهد فيلم "مرعي البريمو" للنجم محمد هنيدي ولا أي فيلم موجود حاليا في السوق وانخفاض الإيرادات لا تعني ضعف محمد هنيدي، قائلا: "الإيرادات مش معناها أن هنيدي شطب والإيراد وحش وممكن يكون نزل في توقيت غلط وفي حاجات تانية بتتحكم في الإيرادات".

 

جمال العدل يتحدث عن محمد هنيدي وفيلمه الأخير

وأوضح جمال العدل، خلال حوار ببرنامج "حبر سري"، مع الإعلامية أسما إبراهيم، على قناة القاهرة والناس، أن هناك عوامل تتحكم في الإيرادات قد تكون ظروف السوق والسينمات واحترافية الموزع، مضيفا: "في عوامل كتير تتحقق في السينمات وسامع أن الفيلم مش حلو ولكن هنيدي له ذوقه وطبعه وله خصوصية".

 

وتابع: "المفروض محمد هنيدي يتعب على نفسه شويه عشان يعمل حاجات أحسن من كده لأن هو جر جيل كامل ولسه عنده اللي يقدمه"، معبرا عن عدم اقتناعه بتقديم الجزء الثاني من مسلسل أرض النفاق، قائلا: "رأي أنه مش هينجح".

جمال العدل فيلم مرعي البريمو محمد هنيدي ببرنامج حبر سري أسما إبراهيم

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