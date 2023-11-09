عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

المنتج جمال العدل يفتح خزائن أسراره في برنامج «حبر سر».. اليوم

صدى البلد

يحل المنتج جمال العدل ضيفًا على برنامج “حبر سري”، الذي تقدمه المذيعة أسما إبراهيم، ويذاع عبر شاشة “القاهرة والناس”، اليوم الخميس، في تمام الساعة العاشرة مساءً.

ومن المقرر أن يتحدث جمال العدل عن الكثير من الأمور التي تخص حياته الفنية والشخصية، ورأيه في قائمة أجور الفنانين، وغيرها من المواضيع الشائكة.

كما يتحدث العدل عن تجربة التعاون مع محمد رمضان ونيللي كريم في فيلم “على الزيرو”، ويوضح سبب عدم تحقيق الفيلم إيرادات من وجهة نظره.

أما في حلقة الجمعة ١٠ نوفمبر، فيكشف العدل خلال الحلقة حقيقة الخلاف بينه وبين النجمة نيللي كريم، بسبب فيلم “على الزيرو”، وترتيب الأسماء مع النجم محمد رمضان على الأفيش والتتر.

كما يوضح أسباب تصريحه باستحالة العمل مع النجم خالد النبوي مرة ثانية بعد تعاونهما في مسلسل “واحة الغروب”.

يذكر أن المنتج جمال العدل قال إنه لم يجد أي ضيق في الاعتراضات التي نالت فيلمه "عالزيرو" بطولة محمد رمضان ونيللي كريم، مؤكدًا أن إظهار قضية التجارة بالأعضاء ضمن أحداث الفيلم كان الهدف منها محاربة هذه الظاهرة وليس العكس، وسبق أن رفع على الشركة الكثير من القضايا بعد إثارتنا لكثير من المشاكل المجتمعية.

كما تحدث جمال العدل خلال استضافته في برنامج on set، الذي يعرض على قناة ON الخميس من كل أسبوع، عن علاقته بنيللي كريم، خاصة بعد ما أثير عن مشكلة حدثت بعد عرض فيلم "عالزيرو" وعدم ترويجها له وذلك بعد إعلانه أيضًا أنه سيدخل السباق الرمضاني المقبل بمسلسلات من 15 حلقة، فقررت نيللي المشاركة مع شركة إنتاج أخرى في رمضان المقبل.

وقال العدل إن علاقته مع نيللي كريم لا تتأثر أبدًا بأي خلافات، فهو لم يلحظ أنها لم تروج للفيلم، لكن كل معلوماته أنها كانت في هذا الوقت مسافرة للولايات المتحدة، كما أنه من حق النجم أن يختار ما هو مناسب له.

وعن شراكته مع الفنانة يسرا طوال السنوات الماضية، قال جمال العدل إنه لا يوجد شركة إنتاج في العالم ارتبطت باسم نجم على مدار 20 عامًا كما ارتبط اسم العدل بيسرا، وهي بالفعل تستحق ذلك.

وعن تعاونه مع الفنانة الكبيرة شريهان، أكد أنه بحسب ما صرح شقيقه السيناريست الدكتور مدحت العدل، فإن هناك تعاونا مقبلا معها، لكن هذه المرة لن يكون من خلال عمل مسرحي ولكن المفاجأة تكمن في الاتفاق على إنتاج مسلسل بميزانية ضخمة وجار الإعداد له هذه الفترة.

المنتج جمال العدل برنامج حبر سري جمال العدل حبر سري مدحت العدل نيللي كريم

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

تعالالي الشقة .. طفل مدينة نصر دفع براءته ثمن رسالة إباحية

500 جنيه|قرار حكومي عاجل ينسف أسعار الذهب بعد قفزة جنونية..وعيار 21 مفاجأة

منشور رسمي بالأسعار الجديدة| مفاجأة بشأن السجائر.. والعلبة تبدأ من 20 جنيها

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية اليوم

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة

الغندور: تصريحات ممدوح عيد غير لائقة.. ويجب محاسبة الدخلاء على كرة القدم

موقف بيراميدز من التعاقد مع فتوح.. وحقيقة عودة مصطفى فتحي للزمالك.. فيديو

ترشيحاتنا

فرج عامر: أن يلعب الأهلي ناقص لاعب أفضل من إشراك موديست.. شاهد

موبايل جديد بـ 900 جنيه فقط.. لا يفوتك شراؤه

استشهاد فلسطيني برصاص الاحتلال في بيت لحم

أسباب غير متوقعة تسبب فقدان الشهية عند الأطفال ..تعرفي عليها

محمد عواد: الفوز على بيراميدز جاء بسبب "النوايا الصافية".. وأتمنى العودة للمنتخب

ثمنها 40 مليون جنيه..ساعة كريستيانو رونالدو الجديدة


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

التجار بيخزنوها|رئيس الشركة يخرج عن صمته.. وهذا موعد تطبيق زيادة أسعار السجائر

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

ظهور نادر.. فؤاد خليل مع حفيده على سرير المرض قبل الوفاة| خاص

فيديو

أبويا سابني يتيم ع الحديدة.. مغني شهير يروي حياته من الغناء للاعتزال

بعد ساعة من اللعب.. مقطع فيديو مرعب لما تم اكتشافه بيد طفل

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ