ابن عزبة حماد .. يهوى الإنشاد أثناء جنى القطن ويلتف حوله المزارعون

يعشق حصاد القطن وهو يرتل القرآن الكريم أو وهو يقوم بالانشاد ويلتف حوله المزارعون يستمعون إليهم ويرددون معه.

يهوى الانشاد وهو يجنى القطن

إنه الشاب، احمد حماد ابن عزبة حماد التابعة لمركز كفرالبطيخ بمحافظة دمياط، التقت “ صدى البلد ” معه داخل احد الحقول وأثناء حصاد القطن او كما يطلق عليه “ الذهب الابيض”.

يقول أحمد حماد، انه يهوى الانشاد وترتيل القرآن الكريم وهو يجنى حصاد القطن، يجتمع حوله المزارعون وهو ينشد ، فلقد اعتاد الإنشاد الدينى وتلاوة القرآن الكريم وهو يجنى محصول القطن او كما يطلق عليه الذهب الابيض.

يلتف حوله المزارعين

ويؤكد أنه اعتاد الانشاد منذ طفولته وينتظره المزارعون كل عام للالتفاف حوله وقت الانشاد لجنى القطن، بل ينتظرونه يوميا لسماعه.

بدأ الانشاد في سن التاسعة

ويضيف أنه بدأ في الانشاد الدينى في عمر التاسعة ووجد تشجيعا كبيرا من أسرته وأهل قريته الصغيرة وأصبح من أهم المنشدين في قريته والقري المجاورة لهل.

ويتمنى أن يكون منشد المحافظة الأول ويشارك في الكثير من الاحتفالات الدينية المختلفة بالمحافظة.

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