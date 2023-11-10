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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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منوعات

تحت تهديد السلاح .. مقطع فيديو مؤثر لنزوح بعض الفلسطينيين

صدى البلد

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع الكثير من الجدل و الغضب لدى رواد السوشيال ميديا حيث ظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الفلسطينيين من النساء والرجال والأطفال بمختلف الأعمار .


وقد ظهر الفلسطينون أثناء قيام  الجيش الإسرائيلي بتهجيرهم ، مهدداً بالقيام بتشديد القصف والذي لم يتوقف منذ بداية أكتوبر الماضي.

وقد ظهر في مقطع الفيديو النازحين وهم رافعين أيديهم.

على الجانب الآخر  ارتفعت حصيلة الضحايا في قطاع غزة وذلك نتيجة الهجمات الإسرائيلية، إلى 10569 ضحية من بينهم أطفالا و28سيدات  ومسنين بالإضافة العديد من الإصابات.

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