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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

دروس ما بنساها.. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطينيين

دروس ما بنساها ..
دروس ما بنساها .. مقطع فيديو يثير الجدل لمجموعة من الفلسطين

أثار مقطع فيديو تم تداوله على نطاق واسع عبر تطبيق التيك توك الكثير من الجدل ليحظى بملايين المشاهدات وإعجاب الكثير من رواد السوشيال ميديا بمدى شجاعة وثقة الشعب الفلسطيني وصموده وقدرتهم على صنع البهجة رغم وتيرة أحداث العنف التي شنتها قوات الأحتلال الأسرائيلي بدءا من أكتوبر الماضي .

وقد ظهر في مقطع الفيديو مجموعة من الأسر الفلسطينية من مختلف الأعمار يتجمعون في أحدى المدارس الفلسطينية وذلك بعد انهيار منزلهم وتعرضها للقصف خلال سلسلة الهجمات 

 .

 

 

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على الجانب الآخر قد وثق مقطع الفيديو مدى شجاعة وقدرة  الشعب الفلسطيني على المواجهة وقدرتهم على اقتناص أي لحظات أمل وسعادة رغم مدى ألم ما يتعرضون له فقد ظهرت أحدى السيدات خلال المقطع وهي تقوم بالخبز بأقل إمكانيات متاحة لديها ويشاركها الأمر أحدى الشباب أملا في توفير أي طعام لسد جوعهم وجوع من يقطنون تلك المدرسة بسبب القصف المستمر من قبل قوت الأحتلال

 

 

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