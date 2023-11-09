عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

منوعات

مقطع فيديو لا يصدق لدهس أم لطفلها في مدينة بيلاروسية.. شاهد

صدى البلد

أثار  مقطع فيديو مرعب تم تداوله على نطاق واسع ليحظى بملايين المشاهدات وذلك لحادثة تمت في مدينة بيلاروسية قريبة من العاصمة مينسك، وقد وثق الفيديو لحادس دهس أم لطفلها البالغ من العمر خمس سنوات .

وعلى الجانب الآخر وفقا لصحيفة الديلي ميل ظهرت الأم وهي تصعد إلى السيارة بدون طفلها فيبدو أن الأم قد اعتقدت أن طفلها قد صعد إلى السيارة وانطلقت بها، لتشعر بأن السيارة قد قامت بدهس شيئا، لتدرك على  الفور أنها قد دهست طفلها وقد تم تحرير 4 بلاغات مخالفات إدارية ضد الأم والتي تبلغ  من العمر 36 عامًا.


وتعد الحادثة التي وقعت قبل أيام قد التقطتها كاميرا للمراقبة وذلك على جانب الطريق.

وقد ظهرت الأم في المقطع لتظهر عليها ملامح الصدمة  وتخرج مسرعة لتتفقد طفلها وتنسي إيقاف الفرامل لتصطدم بحائط على جانب الطريق.
وقد هرعت إحدى المارات وذلك لمساعدة الأم المرتعبة والتي حملت ابنها وعادت إلى السيارة المحطمة لتنُقله إلى المستشفى مصابًا بجروح عديدة .

 

مقطع فيديو حادس دهس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

ضرب أمي.. القصة الكاملة لمشاجرة ابنة هبة قطب وموظف جامعة الدول العربية

وفاة والدة زوجة العامري فاروق.. تعرف على موعد صلاة الجنازة

الحالة حرجة .. تفاصيل الجراحة الثالثة للعامري فاروق بعد إصابته بنزيف في المخ

الأرصاد تحذر من إحدى أخطر الظواهر الجوية غدًا

ما حقيقة استحواذ شركة بيبسي على سبيرو سباتس ؟ .. التفاصيل الكاملة

زيادة جديدة في 11 صنفا من السجائر الشعبية| وهذه قائمة الأسعار

توجيه رئاسي برعاية النابغين.. نقل طالب من الصف السادس الابتدائي للدراسة بكلية العلوم

قمة كروية .. الزمالك يفوز على بيراميدز ويلتقي الأهلي في نهائي كأس مصر

موضوعات متعلقة

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

حيلة أكثر غرابة للتخلص من الضباب على زجاج السيارات في ثوان معدودة

نشكو إلى الله.. مقطع فيديو يثير الجدل لمدير مستشفى الإندونيسي

مقطع فيديو لمظاهرات حاشدة في هولندا اعتراضا على أحداث غزة.. شاهد

عار كبير.. تصرف غير متوقع من الأمير هاري وميجان

ورثة مارادونا يفوزون في معركة العلامة التجارية للاتحاد الأوروبي

مقطع فيديو يندد بجرائم الاحتلال.. لن تتوقع ما قام به المتظاهرون.. شاهد

شاهد.. مقطع فيديو تنفطر له القلوب لرد فعل طفل فسطيني

ترشيحاتنا

رضا البلتاجي: طرد أحمد توفيق في مباراة الزمالك صحيح

سيناتور أمريكي: حصيلة الضحايا المدنيين في قطاع غزة كبيرة جدًا

إبراهيم عيسى: اليمين الصهيوني عايز يضرب الشعب الفلسطيني بالنووي

دعاء صلاة الفجر للزواج.. اغتنمي 8 كلمات يرزقك الله بالزوج الصالح

عمرو الحديدي: قندوسي يتطور مستواه ويجب استمراره لنهاية الموسم

تحريك أسعار تذاكر القطارات والمترو في هذا الموعد.. وزير النقل يكشف التفاصيل


ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مقطع فيديو لا يصدق لدهس أم لطفلها في مدينة بيلاروسية.. شاهد

ملابس كاجوال غريبة.. جنا دياب تثير الجدل بظهورها | شاهد

فستان لافت.. حنان مطاوع تستعرض جمالها | شاهد

ليست صدفة.. لماذا تحاول إسرائيل قطع أشجار الزيتون داخل فلسطين؟

فيديو

"أوقفوا الحرب".. مقطع فيديو لفتاة فلسطينية تهتز له القلوب .. شاهد

خطوط حمراء وهدنة إجبارية.. القاهرة تفسد مخطط إسرائيل وحلفائها لابتلاع غزة «فيديوجراف»

تطورات حالته الصحية.. رسائل نجوم الزمالك والرياضيين للعامري فاروق| فيديو جراف

كنت بتعشى.. أقوال أحمد فتوح أمام لجنة التحقيق ورد فعل حسين لبيب|فيديوجراف

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

عبد المعطى أحمد

عبد المعطي أحمد يكتب: حقائق ومتغيرات ما بعد غزة

الدكتور محمد زكي عيد

محمد زكي عيد يكتب: أهمية الألبان كقطاع اقتصادي في الدولة

كريمة أبو العينين

كريمة أبو العينين تكتب: معلش

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: مصير غزة أم مصير إسرائيل ؟!

كريم خالد عبد العزيز

كريم خالد عبدالعزيز يكتب: إسرائيل تصنع عدوها بنفسها

نهال علام

نهال علام تكتب : فاتورة ظلم

أحمد نجم

أحمد نجم يكتب: في ذكرى وعد بلفور المشؤوم

إلهام أبو الفتح

إلهام أبو الفتح تكتب: أخطر قمة لإنقاذ البشر !

اﻟﻤﺰﻳﺪ