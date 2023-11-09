مقطع فيديو لا يصدق لدهس أم لطفلها في مدينة بيلاروسية.. شاهد

أثار مقطع فيديو مرعب تم تداوله على نطاق واسع ليحظى بملايين المشاهدات وذلك لحادثة تمت في مدينة بيلاروسية قريبة من العاصمة مينسك، وقد وثق الفيديو لحادس دهس أم لطفلها البالغ من العمر خمس سنوات .

وعلى الجانب الآخر وفقا لصحيفة الديلي ميل ظهرت الأم وهي تصعد إلى السيارة بدون طفلها فيبدو أن الأم قد اعتقدت أن طفلها قد صعد إلى السيارة وانطلقت بها، لتشعر بأن السيارة قد قامت بدهس شيئا، لتدرك على الفور أنها قد دهست طفلها وقد تم تحرير 4 بلاغات مخالفات إدارية ضد الأم والتي تبلغ من العمر 36 عامًا.



وتعد الحادثة التي وقعت قبل أيام قد التقطتها كاميرا للمراقبة وذلك على جانب الطريق.

وقد ظهرت الأم في المقطع لتظهر عليها ملامح الصدمة وتخرج مسرعة لتتفقد طفلها وتنسي إيقاف الفرامل لتصطدم بحائط على جانب الطريق.

وقد هرعت إحدى المارات وذلك لمساعدة الأم المرتعبة والتي حملت ابنها وعادت إلى السيارة المحطمة لتنُقله إلى المستشفى مصابًا بجروح عديدة .