الزمالك : مباراة بيراميدز ملحمة..ولا يوجد سحر وشعوذة في كرة القدم

أكد أحمد سالم، المتحدث الرسمي لمجلس إدارة نادي الزمالك، أن لاعبي الفريق الكروي الأبيض أثبتوا أنهم رجالًا أمام بيراميدز فى نصف نهائي كأس مصر.

وقال سالم فى تصريحاته لبرنامج "زملكاوي"، مع الإعلامي أحمد علي عبر قناة نادي الزمالك: "لاعبو الزمالك بذلوا أقصى جهد لديهم أمام بيراميدز رغم عدم حصولهم على مستحقاتهم الفترة الأخيرة، إلى جانب وجود غيابات مؤثرة فى مباراة أمام فريق كبير ويضم لاعبين مميزين للغاية".

وأضاف: "مباراة الزمالك وبيراميدز كانت ملحمة، والفوز فى هذا الوقت كان مهم للغاية، وهدف سامسون أعجبني كثيرا لأن سامسون كان لا يعتمد عليه نهائيًا".



وشدد على أنه لا يؤمن بالسحر والعفاريت فى كرة القدم على الإطلاق لأنها لعبة فى النهاية.