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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

نشرة الفن.. قصة زواج وانفصال الفنان ياسر فرج وهبة الهواري وأصالة تثير الجدل في حفل بليغ حمدي

نشرة الفن
نشرة الفن

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة، من أبرزها قصة زواج وانفصال الفنان ياسر فرج وهبة الهواري وأصالة تثير الجدل في حفل بليغ حمدي.

 

بعد عام ونصف.. قصة زواج وانفصال الفنان ياسر فرج وهبة الهواري

انفصل الفنان ياسر فرج عن المذيعة هبه الهواري في صمت بعد حوالي عام ونصف من عقد قرانهما بحضور عدد من أصدقائهما المقربين. 

 

غيرت هدومها وطلعت عالمسرح حافية.. ماذا فعلت أصالة في حفل بليغ حمدي؟

كعادتها أثارت الفنانة أصالة الجدل بظهورها على المسرح ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي، الذي أقيم الليلة على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض. 

 

بحضور صاحبة الأغنية الأصلية.. نانسي عجرم تعيد تقديم مستنياك في حفل بليغ حمدي

حرصت الفنانة نانسي عجرم على إعادة تقديم أغنية “مستنياك” على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي الليلة، بحضور صاحبة الأغنية الأصلية الفنانة عزيزة جلال. 

 

حلم واتحقق.. أنغام تبدع بثلاث أغنيات في ليلة روائع بليغ حمدي

تألقت الفنانة أنغام بثلاث أغنيات ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي المقام الليلة بالرياض، على مسرح أبو بكر سالم بحضور عائلته ومحبيه. 

 

مي فاروق للجمهور : يارب أكون مفاجأة حلوة في ليلة روائع بليغ حمدي

أعربت الفنانة مي فاروق عن سعادتها بالمشاركة في حفل روائع بليغ حمدي ، والذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية.

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