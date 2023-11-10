نشرة الفن.. قصة زواج وانفصال الفنان ياسر فرج وهبة الهواري وأصالة تثير الجدل في حفل بليغ حمدي

نشر قسم الفن على مدار الساعات الماضية عدد من الأخبار الهامة، من أبرزها قصة زواج وانفصال الفنان ياسر فرج وهبة الهواري وأصالة تثير الجدل في حفل بليغ حمدي.

انفصل الفنان ياسر فرج عن المذيعة هبه الهواري في صمت بعد حوالي عام ونصف من عقد قرانهما بحضور عدد من أصدقائهما المقربين.

كعادتها أثارت الفنانة أصالة الجدل بظهورها على المسرح ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي، الذي أقيم الليلة على مسرح أبو بكر سالم بموسم الرياض.

حرصت الفنانة نانسي عجرم على إعادة تقديم أغنية “مستنياك” على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي الليلة، بحضور صاحبة الأغنية الأصلية الفنانة عزيزة جلال.

تألقت الفنانة أنغام بثلاث أغنيات ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي المقام الليلة بالرياض، على مسرح أبو بكر سالم بحضور عائلته ومحبيه.

أعربت الفنانة مي فاروق عن سعادتها بالمشاركة في حفل روائع بليغ حمدي ، والذي يقام حاليا في المملكة العربية السعودية.