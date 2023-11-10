بحضور صاحبة الأغنية الأصلية.. نانسي عجرم تعيد تقديم مستنياك في حفل بليغ حمدي

حرصت الفنانة نانسي عجرم على إعادة تقديم أغنية “مستنياك” على مسرح أبو بكر سالم، ضمن فعاليات حفل روائع بليغ حمدي الليلة، بحضور صاحبة الأغنية الأصلية الفنانة عزيزة جلال.

وقالت نانسي عجرم إنها سعيدة بتقديم أغنية مستنياك في حضرة عزيزة جلال، التي بادرتها التحية من داخل المسرح، وقدمت منها فقرة قصيرة.

كانت نانسي عجرم قد قدمت أغنية مستنياك على المسرح منذ سنوات بإحدى الحفلات، وكانت خطوة مختلفة في مشوارها الفني بعدما اشتهرت بتقديم الأغاني الخفيفة، وبرزت من خلالها موهبتها الفنية وكانت نقطة تحول في حياتها.

ونشر الموقع الرسمي لمسرح بنش مارك مقاطع فيديو ترصد وصول نجوم "روائع بليغ حمدي" إلى الرياض استعدادا لحفل الخميس ، ومن أبرزهم الفنان صابر الرباعي ، وأنغام ونانسي عجرم، ومن المقرر أن يقام الحفل مساء الخميس على مسرح أبو بكر سالم في بوليفارد رياض سيتي ضمن فعاليات موسم الرياض بالمملكة العربية السعودية.

وقد أعلنت شركة "بنش مارك"عن إقامة الحفل والتى سيجمع أبرز نجوم الطرب ، تحت عنوان "روائع بليغ حمدي"، ضمن فعاليات موسم الرياض.

ويضم الحفل كلا من أصالة نصري، نانسي عجرم، صابر الرباعي وماجد المهندس، وطلال سلامة، بمصاحبة الفرقة الموسيقية بقيادة المايسترو وليد فايد.

بليغ حمدي هوى عزف الة العود في سن التاسعة، اشتهر عام 1957 بأول اعماله لعبد الحليم حافظ، أغنية تخونوه، بعدها تعاون مع كبار نجوم الطرب المصريين والعرب، وتميزت ألحانه بالبساطة، والسهولة، وتعددت ألقابه، منها ملك الموسيقى، ولحن الشجن، وتوفى بليغ حمدي، في 12 سبتمبر 1993، عن عمر يناهز 62 عاما تاركًا ثروة فنية من الالحان المتنوعة.