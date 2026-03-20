أخبار الوادي الجديد| المحافظ تهنئ المرضى والأطقم الطبية بمستشفى الخارجة التخصصي.. وتقدم التهنئة للأم المثالية

شهدت محافظة الوادي الجديد عدة فعاليات علي مدار اليوم، كان من أهمها، بمناسبة عيد الفطر المبارك: محافظ الوادي الجديد تُهنئ المرضى والأطقم الطبية بمستشفى الخارجة التخصصي.

زارت حنان مجدي، محافظ الوادي الجديد، الخميس، مستشفى الخارجة التخصصي لتقديم التهنئة للمرضى بمناسبة حلول عيد الفطر المبارك، يرافقها اللواء ياسر كمال الدين رئيس المركز، والدكتور شريف صبحي وكيل وزارة الصحة وعدد من القيادات التنفيذية بالمحافظة.

وحرصت المحافظ على لقاء المرضى وذويهم والاطمئنان على حالتهم الصحية خلال تفقدها عدد من الأقسام بالمستشفى، متمنيةً لهم الشفاء العاجل ، كما قدّمت التهنئة للأطقم الطبية والعاملين بالمستشفى، مثمنةً ما يبذلونه من جهود مخلصة خلال فترات الأعياد والمناسبات.

كما شددت على رفع درجة الجاهزية والاستعداد خلال أيام العيد وخاصة بأقسام الاستقبال والطوارئ، والتأكد من تواجد الأطقم الطبية بالمستشفيات والوحدات الصحية وفقًا لخطة النوبتجيات، بما يضمن انتظام العمل واستمرارية تقديم الخدمات الصحية بكفاءة عالية.

في زيارة خاصة لمنزلها

محافظ الوادي الجديد تقدم التهنئة للأم المثالية على مستوى المحافظة

حرصت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، صباح أمس، على تقديم التهنئة للسيدة عنايات عبود عثمان الأم المثالية على مستوى المحافظة بمسابقة وزارة التضامن الاجتماعي للأم المثالية لعام ٢٠٢٦، في زيارة خاصة لمنزلها يرافقها الأستاذ محمد منير وكيل وزارة التضامن الاجتماعي بالمحافظة.



أعربت عن خالص تهانيها لها ولأسرتها، مثمنةً رحلة العطاء المشرفة والملهمة في رعاية أسرتها، والتي أسهمت في تقديم نماذج صالحة من الأبناء لخدمة مجتمعهم و وطنهم ، وتكللت بحصولها على لقب (الأم المثالية)، راجيةً الله أن يحفظها ويديم عليها نعمة الصحة والعافية لاستكمال رسالتها السامية.

محافظ الوادي الجديد تلتقي نقيب المهندسين بالمحافظة

التقت حنان مجدي محافظ الوادي الجديد، المهندس محمد عز نقيب المهندسين بالمحافظة، عقب فوزه بمقعد نقيب المهندسين بالانتخابات التي أجريت خلال الأيام الماضية.

وفي مستهل اللقاء، قدمت المحافظ التهنئة لنقيب المهندسين وجموع مهندسي المحافظة، متمنيةً له التوفيق والسداد في مهام عمله لخدمة أعضاء النقابة، كما بحثت سبل التعاون المشترك في دعم خطط التنمية بالمحافظة من خلال الاستفادة من الخبرات الهندسية لأعضاء النقابة.

من جانبه، قدم نقيب المهندسين التهنئة للمحافظ لثقة القيادة السياسية الغالية بتوليها قيادة المحافظة، مؤكدًا مواصلة النقابة دعمها الكامل لكافة الجهات التنفيذية بالمحافظة وتقديم الاستشارات الهندسية بكافة القطاعات؛ بما يحقق أهداف المحافظة في تحسين جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.