سوهاج.. المتنزهات العامة تستعد لاستقبال الزوار في عيد الفطر

تفقد اللواء طارق راشد، محافظ سوهاج، اليوم، عددًا من المتنزهات العامة بنطاق المحافظة، يرافقه اللواء أحمد مصطفى السايس السكرتير العام، وفريدة سلام رئيس مركز ومدينة سوهاج، وعلي بهنس رئيس مركز ومدينة أخميم، وتاج أبو سداح رئيس حي شرق، وعلاء شعراوي رئيس حي غرب.

محافظ سوهاج يتابع تجهيزات صلاة عيد الفطر المبارك

واستهل المحافظ جولته بتفقد نطاق صينية أخميم، ثم حديقة مدينة ناصر، أعقبها المرور على الكورنيش الشرقي، حيث شدد على الاهتمام المستمر بالنظافة ورفع كفاءة المتنزهات والخدمات المقدمة للمواطنين، مؤكدًا أيضًا ضرورة وضع أسعار المأكولات والمشروبات على الكورنيش بشكل واضح للزوار، لضمان الشفافية وتوفير تجربة مريحة للمواطنين خلال فترة عيد الفطر.

واختتم المحافظ جولته بتفقد المرسى السياحي بحي غرب، مؤكدًا حرصه على التواصل المباشر مع المواطنين والاستماع لمطالبهم وملاحظاتهم، موجهاً بسرعة تلبية احتياجاتهم ضمن الإمكانات المتاحة، في إطار الاستعدادات لاستقبال العيد.